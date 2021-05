Releitura dos manifestos oswaldianos.

Só a baixaria nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.

Jair, or not jair that is the question.

Contra todas as ciências. E contra a cobra grande da Fiocruz.

Só me interessa o que não é metodologia científica. Lei do macho. Lei da baixaria.

Queremos a Revolução boquirrota. Maior que a Revolução da Turquia. A unificação de todos os bate-bocas eficazes na direção do golpe.

Contra o mundo contemporâneo, a favor das ideias cadaverizadas.

O instinto bolsomínio. Morte das hipóteses e das teses de mestrado. Contra as elites intelectuais.

Fizemos foi o Carnaval. O índio vestido de senador da República. Tem que acabar isso daí. Salles entrando para incendiar a bandalheira no sambódromo. Contra tudo o que não é sertanejo, agribiz e arma de fogo. Salve o cachorro-quente do Eixão!

Já tínhamos o integralismo. Já tínhamos a língua do grande capital. A idade de ouro. Para que Lina Bo Bardi? Ou, como disse o Araújo, num discurso na ONU:

Catiti Catiti

Imara Notiá

Notiá Imara

Pazuzu

Perguntei a um juiz o que era o Direito. Ele me respondeu ser a garantia do exercício vitalício do meu governo. Esse homem chama-se Sérgio. No meio do caminho, mudou de camisa. Demiti-o.

Só não há bolsonarismo onde não há tratamento precoce. Mas que temos nós com isso? Que as CPI’s investiguem o não-investigável.

Contra as histórias do homem que não começam em Rio das Pedras. O mundo contaminado. Com Napoleão. Com Pétain.

A fixação do progresso por meio de sprays nasais made in Israel.

É preciso partir de um profundo espiritualismo para se chegar à ideia de Deus. Mas nossa pátria amada não precisa. Porque seu chefe é o Messias.

Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a motocada. Engenho dos botocudos.

Somos concretistas. Queremos concreto na selva amazônica.

Contra Felipe Neto, contra a mãe do Luccas Neto, contra o George Lucas.

A ivermectina é a prova dos nove.

Baixaria. Eliminação do inimigo pelo sacro. Só as puras elites conseguem realizar a anti-imunização.

Contra Regina enaltecendo o peido do palhaço, na terra da Capitã Cloroquina.

A nossa independência ainda não foi proclamada. E nem vai. Meus filhos, ponham essa coroa na cabeça, antes que algum petralha o faça!

Expulsamos os vermelhos. É preciso expulsar o homem de espírito, as letras e o charuto cubano.

Contra a realidade da imprensa, criticada por Olavo. Por uma realidade de mentira, com o nosso deboche, as prostituições de praxe, e muito leite condensado.

Viva as fake news!

Bispo Sardinha, no pãozinho francês, para todos!