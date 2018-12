No Ano Novo, planejamento é tudo.

(The Graphic Fairy)

– Lembrar de levar as cervejas.

– Colocar as coisas da bebê no porta-malas.

– Pagar as contas antes de ir para a praia.

– Ver se as cervejas estão em promoção no supermercado da rua de cima.

– Ferver as mamadeiras da bebê antes de pegar a estrada.

– Comprar a gaiolinha de levar o Tobi no carro.

– Colocar os oito isopores com as cervejas no rack.

– Passar a bermuda e a camisa branca para o Réveillon.

– Botar o abridor de cerveja no chaveiro do carro.

– Lavar o carro.

– Levar amendoim com casca para tomar com as cervejas.

– Buscar o celular na assistência técnica.

– Ver se as cervejas no empório da Laura estão com preço bom.

– Perguntar ao veterinário se faz mal o Tobi ir anestesiado durante a viagem.

– Conversar com calma em casa sobre a sogra não ir dessa vez e ficar num hotel.

– Pegar o que sobrou das cervejas da ceia na geladeira na casa da madrinha.

– Renegociar o material escolar da escola da Anita; tentar jogar pagamento para maio.

– Dar o livro sobre fabricação de cerveja para o dindo.

– Ver a possibilidade de despachar o Tobi via Sedex.

– Cerveja belga por R$ 10,90 no seu Manoel da padaria.

– Não esquecer de deixar o lixo no latão.

– Será que o Tonho empresta a chopeira para o churrasco?

– Pegar emprestada a filmadora do Joca.

– Passar no mercadinho e comprar pêssego e mamão para a bebê.

– Checar no mercadinho se ainda tem aquela cerveja puro malte com 50% off.

– Pagar a diarista.

– Ligar no restaurante da praia e perguntar se tem chope pale ale.

– Encher os pneus das bikes.

– Dar a gorjeta de ano bom para os lixeiros.

– Tomar cerveja com o pessoal do grupo de whats da família.

– Tomar cerveja com o pessoal do grupo de whats da firma.

– Tomar cerveja com o pessoal do grupo de whats do AA.

– Comprar romã.

– Ver se o gás não está acabando.

– Levar o lombo temperado na cerveja.

– Verificar óleo, água e pneus do carro.

– Confirmar o aluguel do banana-boat no dia 1º de janeiro.

– Ver se a pousada libera uma cama extra pra Anita e se tem frigobar.

– Para as Pilsen, latinha ou garrafa?

– Comprar lentilha.

– Dessalgar o bacalhau.

– Não esquecer de levar as cervejas.