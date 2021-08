Agora esqueça as letras minúsculas, leia só as maiúsculas e vamos ver no que dá.

Bom dia, presidente. O senhor não vai querer mesmo as vacinas, não é? Ligamos para a Pfizer e cancelamos, ok? Sobre a Covaxin. O contato lá está firme. Não vai ter erro. A imprensa nem sonha.

Rachadinha em vacina pode ser uma ideia interessante. Ontem colocamos essa sua ideia na reunião com o Ministério. Garantiria uma porcentagem bem melhor, inclusive. E o bolo cresceria para dividirmos melhor com os aliados. Na Índia, o pessoal está bem animado. Ontem mandaram uma mensagem para o general. Cada vez mais perto de batermos o martelo. Informo o senhor assim que Nova Delhi me ligar. Destrinchei todo o contrato hoje cedo. Agora esqueça as letras minúsculas do texto, leia só as maiúsculas e vamos ver no que dá.