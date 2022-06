Livre conversar é só confabular.

§ Lino foi demitido.

Marlene, desligada.

Antunes está em home office.

Exoneraram a Luciana.

Plínio recebeu bilhete azul.

Rosana dançou.

O passaralho pegou o Sílvio.

Cortaram o Otávio, a Nora e o Bezerra.

Chamaram o Fonseca no RH.

Nogueira tá na street.

Dutra rodou.

Ana está em busca de novos desafios.

Quim virou consultor.

Clara, inadimplente.

Deram baixa na carteira do Toninho.

Pires foi destituído.

Depuseram a Meire.

Afastaram o Homero.

E, se Deus for brasileiro, está em avaliação de desempenho.

§ Os técnicos brasileiros de futebol estão mais por baixo do que lingerie de freira. Os portugueses invadiram o mercado dos grandes clubes. São ótimos analistas, falam muito bem. Felizmente, não com aquela falabilidade do Tite para explicar o falível da sua Seleção. Aí deu nisso. Os times que eles dirigem vão subindo na tabela, os técnicos nacionais vão descendo a ladeira. Eu, todavia, ainda acredito na criatividade local. Não duvido que algum cartola esperto contrate um professor lá dos cafundós de Caixa-Pregos, ensine o decente a falar com sotaque lisboeta, e bote para dirigir algum elenco da Série A. Se der certo, maravilhas. Se der errado, ajuda a terminar mais cedo essa mania por técnicos alfacinhas.

§ A “Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci, foi atacada por um visitante no Museu do Louvre, no dia 29 de maio. Disfarçado com uma peruca e uma touca, numa cadeira de rodas, o homem tascou uma torta de creme no quadro. O falso cadeirante praticou o ato insano para protestar. “Pensem no planeta, todos os artistas, pensem no planeta. Por isso fiz isso, pensem no planeta” – gritava ele. Foi uma ação, convenhamos, de quem odeia as Artes. Devem ter até imaginado que havia sido consumada pelo secretário especial da Cultura, Mário Frias. Contudo, a menção a “todos os artistas” o inocentaria. Por causa de sua gestão, quase não há mais artistas no país.

§ Na Virada Cultural de São Paulo de 2022, o maior cachê foi do grupo Barões da Pisadinha: R$ 300 mil por um show em São Miguel Paulista. O grande sucesso da banda é Tá Rocheda (expressão em cearencês para tá beleza, ótimo). Um trecho da letra:

“Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra

Duas garrafas de vinho, ficou mal-intencionada

Foi no banheiro, do nada ela sumiu

Quando fui procurar, com outro cara ela sumiu”

O cachê mais baixo foi para Ana Cañas – 23 mil reais, 13 vezes menos do que os inventores de Tá Rocheda. Lembrou-me um show no Réveillon de 1996, no Rio. Caetano, Gil, Gal, Milton e Chico ganharam R$ 100 mil cada um para cantar. Paulinho ficou com R$ 30 mil. Na época, a disparidade deu fuzuê até na 4ª Vara de Fazenda do Rio. Hoje, qualquer pisada, não dá em nada, imagina uma pisadinha dessas.

§ – Ministro, que história é essa de bicentenário da Independência?

– É que são 200 anos, presidente.

– Eu sei, pô, eu falo é esse bi aí. Independência é bissexual?

– Não, senhor.

– Então é trocar o nome aí. Bota duocentenário, pronto. E manda mudar nos cartazes.