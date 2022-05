“Vaticano, we have a problem.”

O inglês Norm Self, 83, entrou para o sacerdócio aos 18 anos. Mais tarde, abandonou a batina e ficou casado com uma mulher por 28 anos. De acordo com o jornal britânico The Sun, já com mais de 60 anos, ele se sentiu atraído por um grupo de homens que circulava pela universidade em que trabalhava como religioso. Naquele momento, se deu conta de que era algo mudara em seu credo.

Em 2017, fez seu primeiro filme pornô. Hoje, além de filmar conteúdo erótico, Norm atua como reverendo e cobra entre US$ 75 e US$ 375 para ministrar sessões de ‘intimidade sagrada’ a pessoas interessadas em dar um boost em suas vidas sexuais.

Corte rápido para o Vaticano. O papa Francisco, em seu gabinete, acaba de ler o The Sun com a matéria sobre o padre Norm Self. Pousa a cuia de chimarrão numa mesa de ouro e ativa a sineta. Entra, muito respeitoso, o cardeal do Reino Unido. Diferentemente de sua voz doce, Bergoglio dessa vez dispara:

– Ma ghí insgugliabaçó e’ essa, figlio?

O cardeal ruboriza, sente as pernas bambas, e resolve se persignar. Respira fundo, se abana com um lenço, toma um gole de água. Só então se dirige ao colérico Santo Padre.

– Pope Frank, pricisa cumprende um coisa: nóis no ter control de tudos ex-pastor do Igreja. Impossible!

De modo brusco, Francisco se ergue do trono. A cuia de chimarrão se espatifa no chão, logo é retirada por um discreto noviço. Segue o esculacho franciscano:

– Iscuita: stô sentato inzima du drono di Pedro, p’ra che? P’ra passà vergogna? Si? Un reverendo ghí fáize filmi inrótigue? Pior di tutto: gagnano dinaro p’ra insinà intimità sagrata”! Santo Gristo!

– Frank, please, calm down! – implora o cardeal inglês, de joelhos.

A fúria, porém, está longe de ceder. O solidéu papal é arremessado na cara da estátua de Davi.

– Ma ghí “calm down”, farabutto! A risponsabilità e’ mia! No e’ n’us gardeale ghí ribenta as cose. E’ n’omio!

– Si, Holy Pope, eu cumprendi completely: papa angry, very angry.

Após uma sonora badalada metálica, ouve-se uma trombeta e adentra nos aposentos papais, o número dois: Bento XVI. Francisco sussurra ao cardeal britânico:

– Io no guvernimo sosigno: somo dois papa! U Bento Dizesedici vae virá um animmalo pur causa du scandalo, cevaivê!

De fato, Ratzinger se mostra especialmente irado com as notícias sobre o padre Norm Self. Já abre os trabalhos soltando os rotweillers:

– Aftasardendoen me morrrdam! Komo si equispliquen uma padre ki achtung assim o Igrrrejen Katóliguen! Bundesliga!

É quando, num momento ainda não testemunhado, nem mesmo na Santa Sé, um halo fortíssimo de luz cai sobre o umbroso ambiente. Vem do telhado da Basílica. Os três homens santos permanecem por alguns segundos ofuscados. Uma voz grossa e altissonante ressoa de alto a baixo:

– Noviço!

O rapazote corre em direção à luminosidade e fica, atemorizado, aguardando a divina ordem proveniente do firmamento. O vozeirão então fala:

– Traz a garrafa de tequila do Francisco e quatro copos.