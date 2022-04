Pensamentos de um improvável editor de livros.



Um dos aspectos mais curiosos da crônica são os pitacos dos leitores. Sempre há algum enviando sugestões de temas. Como o gênero é uma espécie de diálogo sem a parte em que o leitor fala, vira e mexe este está participando com pautas. Para exemplificar, citarei as duas últimas que pousaram em minha mesa.

A primeira:

“Na caminhada hoje tive um lampejo delirante. Imaginei uma crônica tua conversando com Waldick Soriano e Lupicínio Rodrigues. A conversa era sobre Memórias de minhas putas tristes.”

Pode ser um futuro texto, por que não? Uma charla entre esses antagônicos da MPB, e ainda sobre uma criação de García Márquez. Daria um bom caldo surrealista. Certamente receberia aprovação de André Breton, que seguramente estaria no meio do papo.

Na segunda proposta recebida, um seguidor das redes sociais me pedia:

“Você curte escrever sobre livros. Que tal uma crônica em que você fosse dono de uma editora? Tipo, como ela seria, quais livros lançaria?”

Sou péssimo empreendedor, mas já quis abrir uma editora. Pretendia batizá-la de Improvável. As obras que colocaríamos no mercado seriam de qualidade, mas as outras casas editorais nem pensariam em lançá-las.

Começaria com livros de Alphonse Allais, um escritor-humorista francês, dos mais nonsense já lidos (ou quase nada lidos). Foi preciso que os surrealistas franceses o “descobrissem” (Breton, Cocteau) e, depois, Umberto Eco, para começar a gozar de uma certa credibilidade.

Se Allais foi durante anos escanteado em seu próprio país, imagine na comunidade lusófona. Pelas minhas pesquisas só existem dois livros, não-esgotados, de sua autoria e em português de Portugal: 63 histórias de humor e um poema melancólico e Scientia Liberatrix ou a Sogra Explosiva.

São pequenas joias do que se convencionou chamar “Humor 1900”. Como explica o prefaciador de Scientia Liberatrix ou a Sogra Explosiva, Aníbal Fernandes: “um humor de roupa nova, picante, afiado, mordedor e com muitos espinhos ocultos. Onde valiam todas as regras, jogo antiburguês, anticlerical, antitudo”.

A literatura de humor no Brasil vem sendo pautada por uma considerável influência anglo-saxã desde que nomes como Luis Fernando Verissimo passaram a dar o tom. A Improvável Editora, contudo, enriqueceria o panorama trazendo Allais à baila.

O terceiro lançamento seria de outro francês: Charles Cros. O autor foi um misto de inventor, escriba e poeta. Patenteou, mas não produziu por falta de recursos financeiros, o telégrafo automático, a fotografia em cores e o fonógrafo. Mais tarde, Thomas Edison faturou em cima.

Nas letras foi um pós-baudelairiano. No século em que se destacaram Victor Hugo e Lamartine, artistas como Cros e Allais (idem Baudelaire) foram vistos como excêntricos, bêbados ou loucos. No entanto, quem apreciar o seu “Monólogos” constatará que, entre outras coisas, Cros inventou o stand-up no século XIX. Só por isso, já merece ser conhecido em nossas plagas.

Para não ficar apenas nos escritores estrangeiros, como provável editor da Improvável, eu relançaria, com direção de arte premium, Marmitas Frias, de Ricardo Terto. São contos e crônicas de um paulistano da periferia com estilo personalíssimo. E que merece uma embalagem à altura do seu talento.

Bem, vocês sugeriram, eu respondi. E continuo aceitando temas. Cronista sem pauta é como militar sem viagra.