Um casamento clássico pode ter seus momentos heterodoxos.

(Pixabay)

Um casamento clássico. Trocaram alianças no padre e no civil, conforme as regras da arte conjugal. Antes ficaram noivos por sete anos, economizando cada centavo, para poder adquirir e mobiliar o apartamento. Em seguida veio o financiamento da viagem de lua de mel para Bariloche. Feito isto passaram a tratar de viabilizar a festa de bodas num bufê elegante. Foi um grande sacrifício em nome de formar família, mas deu tudo certo.

Como também deu certo quando Jenifer soube que estava grávida. Clarinha veio ao mundo cercada de muito amor, carinho, pediatras e vacinas aplicadas em laboratório particular.

Como sucede num casamento clássico não tiveram problemas maiores até o sétimo ano de união. No entanto, curiosamente após esse período tido como fatídico para os nubentes, passou a haver uma considerável desconstrução no edifício matrimonial.

Ivo conheceu Cleide. Que, num casamento clássico, é sempre uma das amigas da esposa. Os três foram incontáveis vezes ao cinema, depois a jantares e até viajaram juntos. O que facilitava a presença de Cleide entre Jenifer e Ivo era o fato dela ser viúva. Morrera o marido, ainda na flor da idade.

O passatempo favorito do casal amigo era tentar arrumar um novo companheiro para Cleide. Durante os rega-bofes passavam horas bebendo vinho, gargalhando e imaginando qual dos conhecidos poderia ser o parceiro certo para ela.

Até que, um dia, foi Ivo quem alçou a essa posição.

Foi direto ao ponto dizendo que gostaria de conhecer a amiga da esposa mais profundamente. A assertiva poderia ter sido mal interpretada por uma alma contrária ao androcentrismo, mas Cleide não captou o duplo sentido. Mais: aceitou o pedido.

Passaram a relacionar-se mais profundamente dali em diante. Inclusive, nada mudou na rotina do trio. Fizeram até uma viagem pela Chapada dos Veadeiros em conjunto. Obviamente, por tratar-se de um casamento clássico, Jenifer não desconfiava que sua amiga praticava profundidades com Ivo. Só que poderia passar a desconfiar quando Cleide anunciou a Ivo que engravidara e teria a criança de qualquer maneira, ele querendo ou não.

Ivo tentou esfriar o caldo. Cleide, no entanto, estava resoluta: iria comunicar o fato a Jenifer, caso ele não assumisse tudo.

Mantendo sua posição androcentrista, Ivo disse-lhe que fosse então.

Corta para o apartamento de Jenifer e Ivo, à noite:

– Quem é esse cara no nosso quarto, Ivo?

– Um humorista, amor.

– O quê?

– É, ele faz imitações, essas coisas…

– E daí?

– Bom, eu preciso te dizer umas coisas complicadas, ele vai me imitar. Vai, fala pra ela da Cleide…