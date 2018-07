Foi sair do cinema e veio a fome. Não era assim tão tarde, talvez conseguissse achar algo aberto pelas redondezas. Fui andando pelo quarteirão por entre guardadores de carros e prostitutas. Havia por ali um grill, uma pizzaria e um diminuto restaurante vegetariano. Entre as opções, o último era o menos tosco.

Escolhi um cantinho e comecei a pesquisar o menu, que era impresso nas toalhas de papel da mesa. Pedi lasanha de berinjela e suco de manga. Só havia eu e mais um casal de namoradas no local, o prato não deveria demorar muito a chegar. Fui logo lavar as mãos para ficar livre de qualquer obrigação e poder encher o pandulho que uivava faminto.

Saindo do banheiro vi uma nesga da cozinha. Quando o mestre cuca virou-se na minha direção tive um estremecimento. Cheguei a coçar os olhos e não pude acreditar no que via. Resolvi voltar à mesa e relaxar por um tempo antes de tomar uma atitude, sei lá, checar com o garçom se estava tendo alguma alucinação.

Fiz uma pausa, de olhos fechados, respirando fundo. Em seguida decidi voltar à carga e conferir, eu mesmo, se aquilo era realidade ou ficção. Pondo a cabeça na janelinha disse ao homem, que agora lançava numa caçarola algumas batatas e suava muito:

“Desculpe, mas você é mesmo quem eu estou pensando?”

Ele enxugou algumas gotas no pescoço com o pano de prato e respondeu com aquele sotaque de Liverpool:

“Sim, sou o Paul.”

Dei uma gargalhada nervosa.

“Espera aí, mas o Paul McCartney, dos Beatles, que cantava Yesterday? – perguntei, atônito.

“Yesterday e umas outras” – ele falou virando as batatas no azeite fervente.

Era inacreditável. Como poderia um beatle estar trabalhando num obscuro restaurante vegetariano da região central de São Paulo? E numa cozinha mais mequetreque que a do meu apartamento?

Foi o que lhe questionei, do modo mais polido possível. Ele ia manejando os pratos e falando.

“É uma longa história. Quando inventaram, em 66, que eu tinha morrido, já estava de saco cheio da vida de pop-star. Resolvi aproveitar a lenda e terceirizar minha participação nos Beatles.”

“Terceirizar?”

“Exato, achei um sósia meu em Edimburgo. Tocava baixo superbem e o colocamos na banda. Daí pra frente comecei a acompanhar música de longe e praticar o que Linda e eu realmente curtíamos: a cozinha veggie.”

Paul tirou as batatas da caçarola com uma escumadeira e as depositou habilmente sobre uma travessa.

“Então esse cara que vem fazer os shows aqui no Brasil não é você?” – confirmei.

“Não, é o Mortimer. Sempre venho vê-lo. E aproveito pra fazer bico como chef de algum vegetariano nos países em que ele passa. Aprendo muitas receitas novas, cara.”

Nesse momento, o garçom gritou:

“Cadê as batatas bravas da mesa 12, John?”

Olhei para Macca surpreso. E soltei:

“John?”

E ele, com as bochechas vermelhas pelo calor, disse:

“É, senão eles logo sacam que eu sou o Paul.”