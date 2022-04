Ser workaholic virou defeito.

Navegando pelo Twitter, dei com o post de um consultor de empresas. Ele afirmava: “ser workaholic em agência de publicidade é defeito, não é mais virtude”.

Há um ditado na área que garante: ninguém, com mais de dez anos de Propaganda, é normal. Imaginem eu, com mais de 30. Devo estar sambando na esquizofrenia. E, boa parte da insanidade, assevero ao leitor, é graças ao momento “hoje, vamos pedir pizza”. Sim, era o instante em que seu superior hierárquico, ali pelo comecinho da noite, vinha com aquela expressão de Zelensky, dando pito na ONU, e anunciava:

– Entrou uma concorrência. Pra ontem. Calabresa, mussarela, mais algum sabor?

Criativos mais jovens sempre me perguntam: “ué, mas tinha que ficar lá, e as oito horas de trabalho?”

Bem, primeiro não eram só oito horas de trabalho. Nem as recepcionistas trabalhavam oito horas. Em segundo lugar, não existia a possibilidade de não “ficar lá”. Era isso ou o lugar reservado aos desmotivados: a rua.

O espírito workaholic daquela época geraria situações impensáveis atualmente. Lembrando que, já faz um bom tempo, assédio moral dá o maior revés.

Havia, por exemplo, um diretor de arte que ficava próximo ao meu canto, vou chamá-lo de Bob. O rapaz podia ser visto no escritório em qualquer dia, horário, feriado, ou condição meteorológica. Como vivia trajado de preto, ninguém mais sabia se tinha retornado à casa para um banho ou para dar ração ao gato. Bob fazia parte da paisagem como um extintor de incêndio.

Certa madrugada precisei voltar à agência. Esquecera um documento na gaveta e necessitaria dele logo cedo. Ao entrar no salão do departamento de Criação, lá estava Bob dormindo em cima de um pufe. Ao ouvir meus passos, deu um salto de ninja, caiu na frente do computador e foi teclando feito um autômato.

– Ainda bem que você veio, cara – disse ele, ainda meio sonhando – preciso entregar esse trabalho às cinco da manhã!

Os chefes workaholics metiam medo. Tive vários assim. Um deles chegava ao trabalho às 11 da manhã e “pedia pizza” pelas 11 da noite. Eu estava com um filho de três meses e cansado de ouvir, ao telefone, minha mulher, em desespero, suplicando que voltasse mais cedo para ajudá-la com o nenê.

– Tem como você vir meia-noite? Pelo menos consigo cochilar até a próxima mamada…

O caso de uma outra colega foi ainda mais emblemático. Apavorada por precisar ir à uma consulta médica às 18 horas, pegou sua bolsa e lançou, pela janela, no jardim do prédio. Trabalhávamos no 12º andar.

Só assim ela pode sair, desfilando na frente do chefe, sem que a julgassem uma desmotivada por sair tão cedo. É claro que, ao resgatar a bolsa, a encontrou em petição de miséria.

Hoje fala-se de vetos governamentais a projetos ligados à Cultura. São dias sinistros. Contudo, na era “Meu Nome é Trabalho”, também era comum ouvir da boca de figuras-chave do seu emprego coisas assim:

– Vocês têm que pensar como sócios dos nossos clientes. Quem quiser fazer livrinho de poesia, curta pra festival, já vou avisando: aqui não vai rolar.

Ou ainda:

– Quem aqui não é completamente apaixonado pelo que faz? Quem não for, a porta da sala está aberta...

Ótimo que, em cada vez mais agências, o workaholic-raiz virou uma deformidade. A Propaganda é a alma do negócio, mas não precisa ficar com a alma de quem é parte dela.