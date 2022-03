Memórias de um lapeano.

Dizem que a Lapa é a campeã dos bares de esquina. Um dos mais glorificados é o Valadares, no 463 da rua Faustolo. Foi inaugurado um ano depois de minha chegada a São Paulo. Em abril de 61 vim com familiares, num contêiner de farinha de mandioca, direto de Teresina. Aportamos no 466 da referida via.

Vira e mexe venho tomar cerveja (e petiscar torresmos) aqui no tradicional botequim, só para ficar mirando o gasto prediozinho onde moramos por uns bons dez anos.

Seus três andares mantém a cor de burro quando foge. A porta de entrada, em metal e vidro, segue ladeada por pedras mineiras pintadas num tom cereja de pantone ignorado. À esquerda de quem adentra no tugúrio, há um Auto Elétrico, sem nome, mas que já se chamou JC e pertenceu a meu tio José Carlos.

Apesar de ter me mudado dali para o Sumarezinho, aos 11 anos, guardo lembranças do trecho que abrangia Faustolo, Praça Cornélia e o Grupo Escolar Experimental Dr. Edmundo de Carvalho.

A escola, apesar de ser considerada uma instituição modelo à época, não me traz recordações auspiciosas. Explico. Eu era retirante: cair no Experimental da Lapa foi um experimento e tanto. Até hoje gosto mais de pensar no semblante de uma professora. Lembrava o rosto de uma atriz de novela da TV Tupi, por quem tinha uma paixão recolhida. No mais, apesar de já ter um amor não-correspondido, o que queria era voltar para casa e ficar com a mãe. Por causa disso, ao avistar o portão verde do Experimental passava, na hora, a dar faniquitos querendo retornar à casa.

De cada dez vezes que o fato ocorria, nove eu era surrado por minha avó, em público, com um galho de figueira. Na décima era espancado de chinelo. Assim foi até que eu desenvolvesse um precoce cinismo. Se não fosse à aula, apanhava. Então ia e me desobrigava de prestar atenção. Permanecia devaneando, mergulhado nas profundezas do meu umbigo. Muitas vezes fingia que não tinha notado que o recreio terminara e continuava brincando no trepa-trepa.

As coisas mudaram quando a tal professora, por quem eu nutria um sentimento que não sabia explicar, disse, ao me ver desobedecendo a chamada para voltar à aula:

– Crianças, vamos entrar! Deixem o Carlos, deixem ele aí…

Qualquer um podia falar aquilo: as professoras de Artes, de Música, Ciências, o dentista escolar, a cozinheira, as serventes. Menos a mestra com cara de protagonista de folhetim da Tupi. Nessa manhã, sacudindo a areia dos fundilhos, corri para a classe e nunca mais fui um procrastinador-mirim.

O restante de minha existência foi um replay desse episódio. Fui sendo modelado por quem me batia (simbolicamente), ou por quem eu não podia decepcionar.

Peço mais uma pilsen ao garçom, aliás, o mesmo que servia meu pai no Valadares dos anos 1960.

A entrada, o número 466, as pedras mineiras. Está tudo ali. Um dia saí por aquela porta e entraram casamentos, viagens, nascimentos, doenças, mortes, milhares de jobs. E o que restou foram apenas meus livros e discos.

Maduro e calejado, voltei a ficar sozinho no recreio. Mas não me preocupo mais se decepciono alguém.