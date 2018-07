Fragmentos poéticos, limeriques e haicais.

DOUTORES DA ALEGRIA

Juó Bananére foi quem quebrou o cabaço

Depois Barão de Itararé ganhou espaço

Vieram Jôs, Trapalhões

Cassetas e mais Falcões

E agora, no Brasil, todo mundo é palhaço

ESTREPES POÉTICOS

Não dá pra saber exatamente o que ocorre

É a sensação de quando alguma coisa morre

Umas são cheias de estrepes

Outras parecem um rap

A poesia contemporânea é um porre!

PUTINIANA

Os czares botaram fogo no estopim

Os bolcheviques promoveram o butim

Stálin usou canhão

Kruchev deu voz de prisão

O que fará então o filho do Putin?

LIMERIQUE DO VOTO NULO

Muitos querem saber por que anulo

O meu voto assim e nem me encabulo

É porque, entre um sujo e um mal lavado

Entre o emporcalhado e o depravado

Ou me abstenho ou então me estrangulo

SERRA DAS CONFUSÕES

Muitos dizem que aqui é o país do cartório

Outros que seria a terra do palavrório

Ou nascedouro de jagunço

Mas creio que, pelo furdunço,

Aqui está mais para nação do mistifório

HAICAI LIBIDO

O sedutor

Quando seduzido

Perde a libido

QUADRINHA ECOLÓGICA

Lá por riba daquela nuvem

Onde muito avião se apruma

Além do buraco de ozônio

Não tem mais porra nenhuma

PARADOXOS

O Brasil já foi feito por nós

Hoje, os nós é que fazem o Brasil

EPIGRANA

Por causa de um certo lobby

Representantes do povo

Quebraram-se como um ovo

Agora é ora pro nobis

COMPROMISSO

Meu maior comprometimento:

cometer descometimento

HAICAI NA REAL

É isso aí

Quem tem Piauí

Não precisa de Haiti

THE END

…and in the end

The gold you take

Is equal to the country

You break…

LEMBRETE

É importantíssimo que se diga

Nesse momento estarrecedor

Que todo indivíduo que corrompe

É igual ao prevaricador

HAICAIZITO GLÚTEO

Olha que coisa mais profunda:

Aqui a corrupção abunda

Na mesma proporção da bunda

DIVINAS PALAVRAS

Num momento de consciência, o papa

Disse a seus cardeais em reunião:

“O ruim, meus filhos, não é morrer

Chato é ter que morar com o patrão”

METAMORFOSES

É tanta cobra virando sapo

E tanto sapo virando cobra

Que, em Brasília, já tão confundindo

Requeijão com queijo e boi com “abóbra”

RIP HUMOR

O Humor morreu

Como dá depressão

Foi indo e se perdeu

Num grande vagalhão

De textos vãos

E o pior, Deus!

É que o filet minhão

O Millôr já escreveu