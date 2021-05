Há uma ideia generalizada de que o governo Bolsonaro vem perdendo apoio popular. Mentira.

Há uma ideia generalizada de que o governo Bolsonaro vem perdendo apoio popular. Mentira. É bom lembrar que, apesar dele ter a sua reprovação aumentada, ganhou em força. A História mostra que qualidade é melhor que quantidade. Senão Davi nunca suplantaria Golias. Napoleão, aquele anão monarquista, jamais arrebataria a Europa. E, como todos sabem, usando apenas uma mão. É preciso considerar o passado para compreender o presente.

Não é possível que uma administração, que conta com nomes como o de Olavo de Carvalho apoiando-a, tenha reveses. O filósofo metafísico-astrológico empunhará seu rifle de caça e buscará os traidores, os refratários e os trará de volta às fileiras da Razão. Estejam onde estiverem na Virgínia. Se houver alguma dificuldade no percurso ainda existe a possibilidade futura do voto impresso. Caso algum traíra não dê seu voto a Der Hauptmann, em 2022, precisará dialogar com o miliciano mais próximo de sua zona eleitoral.

Para comprovar nossa tese, a sequência deste texto lista algumas das principais instituições, Ongs, empresas e associações que dão aval à atual gestão:

Amigos do Golpe de Potirendaba

Empresa de Segurança Patrimonial “Te Meto o Madero”

Associação Comercial de Glicério

Organização Regressista “Ordem e Retrocesso”

Fundação “Menos Quarentena, Mais Trabalho” – sede Caratinga

Apoiadores do Fã Clube de Michelle Bolsonaro

Lar Escola e Creche “Renanzinho”

S.R.E.D (Sou Racista, e Daí?)

Comunidade “Passear de Moto com o Mito”

Pracinhas Anticonstitucionalistas pela Nação (PAN)

Montepio das Senhoras Católicas de Santana

Millennials Reaças

Sociedade Amigos de Brilhante Ustra

Clubinho da Criança Empresária

Motoristas de Uber Pró-Privatização

Marcha de Playboys contra Chico Buarque

Centro de Estudos Pediátricos Dr. Jairinho

Club de Tiro do Jardim Europa

Ruralistas Radicais de Rondônia (RRR)

Jair Sem Fronteiras

Fã-Clube Nelson Piquet – filial Ceilândia

Gays por Bolsonaro

Quero Ser Paulo Guedes

Tradição, Família e Repressão

OSSIP “Machismo e Liberdade”

Grupamento de Escoteiros Pró-Milton Friedman

Círculo de Paraquedistas de Direita

Congregação Cristã São Mengele de Bertioga

Somos todos Cloroquina – Médicos Associados

Bancada da Bala na Imprensa – Jornalistas Pró-Militarismo

Chefs Loucos por Bife Wagyu

Bufê Infantil Gripezinha

Escola de Samba Unidos de Rio das Pedras

Ku Klux Klan do Maranhão (KKK-Ma)

União Nacional “Margareth Tatcher” de Mulheres Neoliberais

Fundação para o Progresso da Astrofísica Astronauta Marcos Pontes

ONG “Eu quero emprego, vacina é pra comunista”

Coletivo de Artistas Absolutistas-Brutalistas

Retiro das Vítimas da Ivermectina

Organização Não-Governamental “Je Suis Erdogan”

Tuitando pelo Laissez-Faire

Grêmio Recreativo Social “Tocando o Capitalismo”

Havan