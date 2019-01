Microrrelatos e miniestórias.

A TÔNICA

Homem senta-se no balcão de uma lanchonete. Depois de alguns segundos chega o garçom.

– O que vai, mestre?

– Pode ser uma água tônica, sem gelo, com três limões espremidos, alho e bastante sal.

O garçom anota tudo em silêncio. No entanto, um rapaz que estava sentado ao lado, não resiste e pergunta ao homem:

– Caraca, isso é bom?

– Não, é horrível – responde ele.

FRANQUEZA

Entrou para um grupo de terapia em grupo. Passadas algumas sessões chegou um colega novo. Rapaz dos seus 35 anos, corado e trajado como um dândi.

O terapêuta pediu que ele se apresentasse. Disse ele, muito bem humorado:

– Oi, gente, sou o Rômulo. Trabalho como arquiteto. Não sei se vocês já viram dois prédios bem altos, envidraçados, na entrada da avenida Paulista. São projetos meus.”

Uma colega tomou a palavra e se apresentou:

– Oi, pessoal, oi Rômulo. Sou a Laura, professora. Seja bem-vindo ao nosso grupo. E, olha, pega esses seus dois prédios da Paulista e enfia no teu rabo, viu?

NA EDITORA

– Como é teu nome?

– William Shakespeare.

– Meio complicado pra um poeta, não?

– Tem alguma outra sugestão?

– Que tal Willy Shake, mais pop.

– Humm, talvez.

– O que é esse calhamaço aí?

– Hamlet, uma peça de teatro.

– Teatro? Ih, cara, palco não tá com nada. Que tal fazer uma sinopse de uma série pro Netflix?

– Posso tentar.

– Volta quando tiver pronto a storyline, belê?

– Ok.

– Ah, me diz uma coisa, tem quantos seguidores no Facebook?

– Não tenho Facebook.

– Opa, então deu ruim. Publica esse teu Hamlet aí no site da Amazon. A tua é autoedição, Willy.

TAPIOCAS & TAPIOCAS

– Uma tapioca com recheio de muçarela, por favor.

– Só a muçarela?

– É.

– Não quer presunto?

– Não.

– E um oreganozinho no queijo?

– Não, obrigado.

– Fica bom…

– Eu sei.

– Então, por que não experimenta?

– Só a muçarela derretida, por favor.

– Bem ou mal derretida?

– Bem derretida.

– Olha, fica uma beleza ela pouco derretidinha, viu?

– Eu quero bem derretida.

– Não quer mesmo o presunto, vira um misto quente e é o mesmo valor do queijo.

– Não.

———

– São 10 reais.

– Tá na mão.

– Espera aí, amigo, aqui só tem 5 reais.

– Experimenta, é a mesma coisa que 10. Uma beleza…

STAND UP NUM BRASIL FASCISTA

Humorista: Vocês conhecem a piada do gay, do negro e do venezuelano?

Plateia: Não!

Humorista: Nem daria, nós deportamos todos.

(Plateia gargalha).

CUSTO-BENEFÍCIO

– Que hotel é esse que você nos arrumou na praia, Ismênio? Toda hora um inseto nojento passa na frente da gente!

– Ué, paixão, você não disse que queria férias baratas?