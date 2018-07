Inadimplentes do mundo, uni-vos!

Artigo 1º:

O Brasil quebrou, estamos todos falidos, Deus não é brasileiro e eu não estou me sentindo bem.

Artigo 2º:

Da definição do Movimento.

O Falidos e Mal Pagos do Brasil – FAMAPA do B – é o movimento dos sem-tostão.

Uma sociedade sem nenhum fim lucrativo (até porque seus membros estão todos em concordata).

O FAMAPA do B não é um movimento de cunho alimentar, e sim de conscientização falimentar.

Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º:

Da maledicência com o portenhos.

Fazer piada com a desgraça argentina é gargalhar do miserê brasileiro.

Artigo 4º:

Do grito de guerra e seus apensos.

O grito de guerra do movimento será “falido unido, jamais será vencido!” permitindo-se a inclusão de um “olê, olê, olê, olá” ao início e/ou ao final de cada urra.

Artigo 5º:

Das lideranças.

O FAMAPA DO B não possui líderes, ícones, comandantes, timoneiros porque não tem dinheiro para pagar salário a ninguém. Apesar disso, orienta seus associados a elevarem seus pensamentos à memória de Tião Macalé, um famapiano paradigmático.

Artigo 6º:

Do pagamento da diretoria e conselho.

O pagamento dos membros do Conselho de Segurança Falimentar se dará através de ticket-refeição e cestas básicas da Cruz Vermelha. Se algum diretor ou conselheiro quiser batalhar proventos de outras fontes – como apanhar guimbas na calçada – uma assembleia extraordinária deverá ser instaurada na oportunidade para a devida deliberação.

Artigo 7º:

Da comprovação de falência.

Para ser um militante ou simpatizante do movimento, o candidato precisa comprovar sua condição de atrolhado. Para tanto, basta trazer qualquer conta de concessionária atrasada há mais de seis meses. Ou exame de sangue que ateste anemia.

Apenso ao Artigo 7º:

O FAMAPA DO B é um movimento materialista idiossincrático. Em outras palavras: falência é arriar o rabo no chão. Esse papo de “falência moral” é frescura.

Artigo 8º:

Dos objetivos do Movimento.

O poeta Guilherme Arantes já dizia: “se há uma crise lá fora/ não fui eu que fiz”. Desse modo, e com a economia do jeito que anda, todo brasileiro tem direito a não pagar suas contas até que o Brasil acerte as suas com o Joaquim Levy.

Parágrafo semifinal:

Devo, não nego, pagarei com pré-datado sem fundo.

Parágrafo realmente final:

Dia 16 de outubro p.p., comemora-se o Dia de Santa Edwiges, padroeira dos Endividados.

Neste momento de reflexão cristã, com o papa fazendo um grande número de beatificações, seria interessante repensarmos um aspecto. Que tal se Santa Edwiges recebesse um upgrade e ganhasse uma basílica ao lado da de Nossa Senhora Aparecida? Com o número de inadimplentes aumentando em progressão geométrica, apostamos que a construção de uma nova catedral seria a salvação da lavoura de muita gente. E não estamos nos referindo aos empreiteiros, que esses já estão no inferno.

“Falido unido, jamais será vencido!”

Olê, olê, olê, olá!”