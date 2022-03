Sobre cidades, cadeiras e Vinícius de Moraes.

…” Aí então é que, se ele é cronista mesmo, ele se pega pela gola e diz: ‘Vamos, escreve, ó mascarado! Escreve uma crônica sobre esta cadeira que está aí em tua frente! E que ela seja bem-feita e divirta os leitores!’ E o negócio sai de qualquer maneira.”

(“O Exercício da Crônica” – Vinícius de Moraes)

Tenho à minha frente uma cadeira de material plástico branco, dessas que se compra desmontada nos Tok Stok da vida. Pés finos, de madeira escovada, frágil à primeira vista. Unindo-os há oito suportes de metal preto, que dão sustentação, e um certo ar de modernidade, ao assento. Entediado e esbaforido pelo calor da tarde sem chuva, me acomodo sobre sua concha branca para admirar a vista do meu novo habitat.

O móvel tem a mesma idade do meu tempo no imóvel: 40 dias. Depois de uma interminável mudança, que incluiu até o traslado de um porquinho-da-índia numa enorme gaiola, é a primeira vez que olho detidamente a paisagem lá fora.

Em primeiro plano, do nono andar, vê-se logo o estacionamento descoberto do condomínio. Em seguida, duas torres ciclópicas, com vidraças em tom azulado. A da esquerda cobre 80% da visão do pico do Jaraguá. Enquanto penso na força da grana que ergue e destrói coisas belas, passa o trem por trás do arranha-céu. Lembra uma cobra de vidro serpenteando pela zona urbana paulistana.

A rua onde resido tem nome de jornalista. Nasceu em 1920 e, como eu, fazia crônicas, versos, editoriais e reportagens. Produziu programas para o rádio e possuía a comenda da Ordem de São Lázaro (esta ainda não possuo).

Por que será que sempre tiramos da manga coincidências para justificar nossas atitudes? Mesmo com toda a Física, a metafísica nunca para de pulsar. É o que me vem à ideia antes de fixar a mirada no helicóptero branco e vermelho que sobrevoa, num quase rasante, a Marginal. Abaixo dele, os carros e caminhões se assemelham às miniaturas de metal que eu colecionava na infância.

Mais ao fundo, entre outros prédios, automóveis, torres de alta tensão, pedaços assimétricos de verde adornam o quadro cinza. E, como sempre, o elemento improvável da metrópole bandeirante: incrustrada ao centro de um capãozinho de mata, a residência alemã, no melhor estilo enxaimel.

Dizem que paulistano não trabalha, participa de gincana. O dito passa a ser verdadeiro quando alguém estaciona o corpo numa cadeira e se deixa enlevar pelo panorama. Só realizando o oposto ao que a urbe faz é possível compreendê-la. Apesar de que São Paulo não precisa de compreensão, necessita só de gasolina, álcool, diesel, eletricidade e energia humana.

Bem, agora que obedeci aos conselhos de Vinicius de Moraes, me levanto da cadeira para dar feno ao porquinho-da- índia. Espero, de alguma forma, tê-lo divertido, leitor.