Saudade é ser, depois de ter.

(Rosa, Guimarães).

Como só escrevo poemas bissextos, rogo às Musas que me soprem uma prosa poética. É para que eu fale da rua onde vivi no Sumarezinho. Um pouco de prosa poética para poder acender os holofotes sobre dona Guiomar, seu Hélcio, Carlinhos, Luís, Ronaldo, Waldir, seu Alcides, dona Lucília, seu Lino, Wilma, dona Yolanda, Ciça e a turma da Rifaina.

Para erotizar os Simcas Chambord, Karman Ghias, Opalões, Mavericks, Dodges Polaras, Galaxies 500. Fotografar com palavras a passagem do ônibus da Viação Visp, sacudindo o chão, quando jogávamos bolinha de gude no terreno baldio. Ai, a palavra estecar. Ai, o carrinho de rolimã. Ai, os pentelhos ruivos da Vânia.

Todos os veículos que tive, na sequência da monareta, não foram suficientes para me afastar do sobrado erigido nos anos do Milagre Brasileiro.

Pai bem estabelecido nos negócios, mãe fazendo autoescola, garagem exibindo filmes bitola super-8, mesa oficial de ping pong.

Depois de levar a rasteira do fedelho no campinho da Cuxiponês, a bola de capotão vai para debaixo do sovaco e vem voltando comigo para casa. Pelas costas, o vizinho prossegue com as ameaças. Surge a mãe engrossando o coro de xingamentos.

– Volta com a bola aqui, bestão!

– …

– É parente do presidente Castello Branco, por isso é que faz dessas.

– …

– Teu tio tomou o emprego do meu marido em 65, bestão!

Colégio Bandeirantes é puxado, exige aulas particulares de Álgebra. Quem bomba, não pode seguir cursando. O filho da Cozete foi fazer científico no Objetivo, lugar de maconheiro. Na quarta lição sobre equações, a professorinha, da casa na esquina da Sinésio Rocha, pede para eu subir ao quarto – está saindo do banho. Ai, o espelho. Ai, a fumaça rescendendo a pecado. Ai, a polução noturna.

A garagem tamanho família do domicílio não se presta apenas a sessões de cinema. Acontecem ali, por vezes, bailinhos da vassoura regados a ponche e canções do Light Reflections, Chris Montez, Mungo Jerry, Johnny Rivers.

Mas a quem ofertar a maldita vassoura? Vânia? Silvia Regina? Shirlei? Raquel? Verinha? Débora?

Entra Do you want to dance, na pick-up Garrard, e o Serginho puxa minha mãe para o meio da pista improvisada. A xícara de chocolate quente, feito um drone vindo do futuro, voa pelo salão e o acerta no quengo. Com genitora não se brinca nem em brincadeira dançante.

– Oi, Carlito, o Serginho foi pra escola.

– Vim pegar a mesa de ping pong que emprestei pra ele.

– Combinou com o Sérgio Augusto?

– Não, a mesa é minha e quero agora.

– Ô, menino, não é assim que funcionam as coisas…

– Eu quero a minha mesa de ping pong.

– Sua mãe não te deu educação, não?

– Tira a minha mãe da sua boca, dona.

– Ah, me esqueci que é parente do presidente sem pescoço! Entra, vai, e pega logo essa merda de mesa!

Um fusquinha faz a alegria de quem vai para a nova escola num dia de sol. Desde que não capote. Que não tombe três vezes sobre si mesmo e quebre o braço da sua avó. Ou o deixe com insuficiência respiratória, estrebuchando numa calçada feito um cão. Ai, o tio Rafael aprendendo a dirigir em São Paulo. Ai, a repetência no Colégio Bandeirantes. Ai, o maldito marechal Castello Branco.