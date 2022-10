Uma noite de sexta num karaokê.

Eu nunca tinha ido a bares de karaokê. Era zero a minha vontade de conhecer lugares assim. Sempre fui ortodoxo em relação a botequins, meu negócio sempre foi mesa, garçom e bebida. Mas, por ser aniversário de uma colega querida de empresa, ficaria deselegante não dar uma passada.

Escolhi uma música dos Beatles para cantar (Hey Jude). Para minha surpresa, os colegas apreciaram e até pediram bis. Tomei gosto e acabei interpretando meia dúzia de clássicos dos Fab 4. Não sei se foram os muitos shots de bourbon, mas percebi que, a cada vez que subia no palco, o número de amigos da firma diminuía.

Olhei para o relógio, mais de duas da manhã. Decidi ir à toalete lavar o rosto. Ao voltar, o ambiente estava bem diferente do que eu tinha deixado. Não havia mais ninguém nas mesas. E o mais intrigante: parecia haver três ou quatro pessoas embaixo delas.

Ao fundo, um ruído estranho, como o uivo de um coiote choroso, completava o quadro. Quando fui entrando no salão, a Norma, do RH, me disse, sussurrante:

– Vem aqui pra baixo da mesa!

E acrescentou, enfática:

– AGORA!

Nunca fui de desobedecer, muito menos o departamento de Recursos Humanos. Logo me esgueirei pelo chão e lá encontrei também o Nunes, do Almoxarifado.

– Isso é pegadinha? — perguntei, entre irônico e amedrontado.

Norma colocou o indicador nos lábios. Passados alguns segundos, um homem asqueroso, pálido, e vestido com roupas militares pretas, surgiu no estabelecimento. Usando os dedos, fez duas arminhas de mão, se aproximou da Cleide, do Faturamento, e a estrangulou. No chão, estava o Menezes, do Jurídico. Era dele o choro de coiote: estava dando os últimos suspiros.

– O que é isso? — disse eu, assustado.

Nunes tampou minha boca. O estranho, no entanto, ouviu. Como se nos farejasse, correu em direção à mesa e se abaixou. Ao enfiar a cabeçorra para nos caçar, Norma pegou uma garrafa de Absolut Peppar e lhe acertou a têmpora. Nunes terminou o serviço o esganando. Comecei a tremer.

– Era o último — comentou Nunes, suspirando aliviado.

Norberto rastejou até nossa mesa.

– Acham que dá pra ficar no salão agora? — indagou.

Norma e Nunes concordaram que dava e nos levantamos. Só então, Norberto me explicou o que ocorrera. Antes, me levou até a janela e disse:

– Está vendo todos aqueles caras estranhos, de roupa preta, na rua?

Assenti mexendo a cabeça. Ele prosseguiu:

– São bolsumbis. Estão eliminando tudo o que encontram pela frente. E, ainda por cima, são canibais e pedófilos.

O cenário lembrava a batalha de Stalingrado. Com um lado massacrando o outro — no caso, o lado dos bolsumbis detonando geral. Corriam atrás dos desavisados e os esfacelavam com paus, tacos de beisebol e cassetetes. Outra ala lançava coquetéis molotov nos pedestres e ônibus.

Ali dentro do karaokê éramos cinco os remanescentes do ataque. Apesar de toda a barbárie na rua, estávamos relativamente seguros, com todos os acessos bem trancados.

Não havia o que fazer. Por isso, me dirigi ao palco, liguei o aparelho de karaokê, acendi as luzes estroboscópicas, e comecei a cantar uma última dos Beatles:

– Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help!