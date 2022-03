Eles foram como pessoas com quem convivi: provocaram dor, mas também proporcionaram prazer.

Eles foram como pessoas com quem convivi: provocaram dor, mas também proporcionaram prazer. Talvez seja uma comparação injusta com os seres humanos. Afinal, estou nivelando-os a objetos. No entanto, ninguém acharia isso se conhecesse o meu amor pelas miniaturas de carro de brinquedo em metal.

A devoção começou na escola. Até então, meu brinquedo favorito era um boneco chamado Manuel e um gato de plástico sem nome. Revelando uma vocação desperdiçada de narrador esportivo, durante o banho botava os dois para lutar. E, do box, transmitia o boxe.

Uma vez vi o meu colega Danilo brincando com uma réplica de Austin, aquele táxi londrino preto. Demorei alguns segundos para entender que era um carro de brinquedo, igual aos de verdade. E que, ainda por cima, abria as portas, a tampa do motor, tinha suspensão e virava as rodinhas dianteiras.

Para alguém da minha faixa etária, aquela revelação equivalia à descoberta da vacina contra o câncer para um adulto.

Diferente de outros marmanjos da classe, Danilo era flexível. Permitiu que eu, atabalhoado como sempre, lhe tomasse o Austin das mãos e ficasse examinando como se estivesse segurando uma rocha de kriptonita.

Ao chegar em casa, já fui avisando que precisava de um carrinho Matchbox. Tive que explicar a meus pais do que se tratava, e a preocupação obviamente recaiu sobre preço.

– Com esse nome gringo, deve ser caro – ponderou meu pai.

Comecei pelo convencimento argumentativo, seguido das promessas de que seria um aluno melhor, um filho obedientíssimo, mas nada colou. A saída agora teria de ser emburramento, choro, e, caso tudo falhasse, o sequestro da boneca Beijoca da minha irmãzinha. Fiquei surpreso, contudo, ao ouvir da mãe, logo de cara:

– Dá logo esse carrinho, meu bem. Se ele parar de brincar com o Manuel e aquele gato, o consumo de água cai pra metade e fica elas por elas.

E assim chegou meu presente: um Abarth Berlinetta Vignale, ano 1950, vermelho sangue. Felicidade semelhante somente no dia da minha primeira ejaculação eletiva.

No início desta conversa, disse ao leitor que os Matchbox me deram incontáveis prazeres. Por outro lado, também certa dor. Sucede que, alguns meses após a chegada do Abarth, acumulei dezenas de modelos. Ganhava-os, aos montes, de presente de aniversário, Natal, Dia das Crianças. Do tio, da madrinha, da avó, dos vizinhos. Virei uma espécie de Imelda Marcos das miniaturas metálicas.

Administrava bem minha coleção até conhecer o Matchbox Batmóvel de um rapazinho da 4ª B. O moleque tinha voltado da Disney e trouxera a novidade. Dir-se-ia que, em verdade, era um Matchboxzão. Apesar de ser um expert no assunto, nunca vira um modelo tão parrudo.

Sim, eu precisava urgentemente de um Batmóvel. A questão é que não existia no Brasil. Dias depois, no meio de uma aula de Religião, pedi ao menino que me emprestasse a preciosidade. Apenas por um dia, para que eu o desenhasse. Prometi lhe dar uma cópia para que fizesse um pôster.

– Só um dia – disse ele, concordando.

Apesar da professora naquele dia ter discorrido sobre o sétimo mandamento, acabei me fazendo de desentendido e não devolvia mais o Batcarro ao proprietário. Foi então que adveio a mencionada fase penosa em relação aos carrinhos. Entrei em casa e, como sempre, fui direto conferir minha “garagem”. Não havia mais nada lá, só o Batmóvel. Na porta do quarto, minha mãe segurava Manuel e o gato. Solene, me entregou os dois e ordenou:

– Para o banho com seus bonecos. Depois, vamos devolver o brinquedo que você roubou do menino. Os seus carros, doamos para o Exército da Salvação.

Foi o que me salvou de uma vida de crime.