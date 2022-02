– Se importa se eu subir com você?

Uma pandemia não traz apenas doença e morte. Vem junto uma infinidade de outras novidades desagradáveis. É natural que o fato ocorra, pois, quando muda a ordem dos fatores, surge uma nova formatação psicossocial. Escrevi psicossocial porque estou tentando ser o mais ensaístico possível, a verdade é que aparece mesmo é uma grande chatice coletiva. Todos esses protocolos, regras e limitações não iriam deixar a humanidade mais palatável. Pelo contrário, a tornaram bem mais irritante.

Sempre houve no ser humano a vocação para o desagradável, o tedioso. A diferença entre você, eu e um piolho-das-virilhas é que o último só aparece de vez em quando, quando aparece. Já a gente não tem nada de sazonal. E, ao que tudo indica, não viemos do macaco, mas do chato.

Vejamos, por exemplo, um dos hábitos mais estapafúrdios oriundos da epidemia. Você está dentro do elevador indo para o recesso do seu lar. O ascensor para a meio caminho. Uma cidadã, de meia idade, máscara deixando as narinas de fora, olha para sua pessoa com meiguice. Então diz, uma xícara de açúcar na voz:

– Se importa se eu subir com você?

Ora, convenhamos, a dona Aurivânia, vamos chamá-la assim, não leu o aviso, 18 x 24, pregado no elevador, que afirma ser proibido o uso do veículo por mais de uma pessoa. São os tais protocolos do Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, ela coloca o usuário, no caso eu, numa situação vexatória. É claro que já vi dona Aurivânia em múltiplas situações domésticas no condomínio. Já a flagrei nadando bêbada na piscina, já senti o cheiro do seu churrasco queimado num domingo à tarde, já quase colidimos com os carros na garagem. Quer dizer, dona Aurivânia, para mim, não é um habitante de Alfa Centauro; é a minha vizinha do bloco Guajarás.

Como então dizer um não a seu, quase choroso, “se importa se eu subir com você?”

Pensei naquela hora em algumas respostas pontuais. Talvez algo como “olha, por mim, tudo bem, mas estou com ebola”.

Ou simular um mau súbito, se envergar para frente, e apertar o botão de fechamento da porta. Outra saída poderia ser bancar o sincerão: “não, dona Aurivânia, segundo a Lei 1876-R9, de 2021, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, nem ascendendo, nem descendendo”. A vizinha certamente iria se melindrar. Mas ainda prefiro ouvir um muxoxo à possibilidade de pegar Covid 19. E de qualquer um: de você, de dona Aurivânia, e até de um piolho-das virilhas.