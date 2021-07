Verbetes publicados no jornal Plural entre 2019 e 2020.

Uma pequena seleção de verbetes que publiquei no jornal Plural entre os anos de 2019 e 2020. Infelizmente continuam atuais.

ADÃO E EVA: personagens do Antigo Testamento. Apesar de terem gerado a Humanidade são apenas coadjuvantes. Os verdadeiros cristãos devem ler apenas as partes da Bíblia em que Jesus é o personagem principal.

BOMBA BIOLÓGICA: V. Presidente Jair Bolsonaro.

CPI: cantilena, reiteração, repetimento, tautologia.

DE CARVALHO, OLAVO: humorista idealista-metafísico.

EMBAIXADOR: Pessoa que, por envolvimento com assuntos escusos, recebe do governo um cargo no Exterior.

FLÁVIO, CARLOS, EDUARDO: as comorbidades de Jair.

GENERAL MOURÃO: Mais do que um vice, uma vicissitude.

HETEROFOBIA: ódio aos heterossexuais. O governo Bolsonaro quer ver a heterofobia criminalizada antes do final de seu mandato.

ISOLAMENTO SOCIAL: o maior inimigo do governo, juntamente com os comunistas, a CNBB, a imprensa, o STF, o Senado, a Câmara, a OAB, as universidades, a ONU, a OMS, The Economist e metade da população do país.

JUSTUS: aos 64 anos, durante a epidemia brasileira de gripezinha entrou para o grupo de rico.

LEONARDO DICAPRIO: culpado pelos incêndios na Amazônia, o que leva-nos a acreditar que Joe Pesci teria sido o mandante do crime de Marielle.

MITO: uma mentira aceita pela maioria.

NEOLIBERALISMO: doutrina econômica que mata bagres e alimenta tubarões.

OGRANISMO: neolog. O organismo de uma pessoa ogra. “O presidente se recupera bem de sua mais recente cirurgia e seu ogranismo responde conforme o esperado pelos médicos.”

POMADA MINÂNCORA: juntamente com o vermífugo Annita, o mertiolate e o Elixir Paregórico, outra aposta do ministro Marcos Pontes para a erradicação total do Covid-19 no planeta Terra.

QUEIMADA: Segundo o ministro do Meio Ambiente, trata-se de um esporte coletivo em que os jogadores de duas equipes tentam acertar os oponentes com uma ou mais bolas, evitando serem acertados por elas. O objetivo de cada equipe é eliminar todos os membros da equipe adversária, acertando-os com bolas lançadas.

ROBÔ: ver seguidor, apoiador, manifestante verde-amarelo.

SEMIPRESIDENCIALISMO: regime em que tudo acontece pela metade. Por exemplo: no país há uma semicultura, uma semisaúde, um semi PIB, uma semieducação e um semipresidente.

TROGLODITADURA: regime de exceção que coloca a opinião de indivíduos brutais e ignorantes em um nível de importância mais alto que a de pessoas cultas e preparadas. Ver Brasil.

VÉLEZ, RICARDO: Teólogo colombiano que ficou encarregado de transformar os canibais brasileiros em índios civilizados. Foi substituído por um olavista de procedência nacional.

ZAP: espaço público onde circulam gif’s, memes, vídeos usados para compartilhamento de fake news. Ali pode-se publicar qualquer coisa. Uma piadinha, uma ameaça de morte, bichinhos estúpidos, imagens violentas ou citações adulteradas são a mesma coisa. Brasil acima de tudo, emojis acima de todos.