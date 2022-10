Descrição de cenas do cotidiano, observações da vida, percepções, rascunho de ideias.

7.10.22

Passeio de moto com Jair. Rodamos pelo Eixão, em Brasília. Terminamos no dogão onde o presidente gosta de comer. Ele pediu um prensadão, com milho, ervilhas, purê e bacon. Fui no de salsicha e mostarda. Jair estava tenso. Comeu três cachorros-quentes em 15 minutos. No final, entre arrotos, tentou disfarçar o nervosismo. Revelou que odeia planejar com os marqueteiros o que precisa dizer, ou não dizer, nos debates. Subimos na moto e voltamos para a Esplanada. Antes, me deixou no hotel. Ao se despedir, empinou a Sete Galo, e saiu gritando: “imbrochável!”. Ninguém aplaudiu.

14.10.22

Só bem depois fiquei sabendo que Jair, ao sair do meu hotel, foi para São Sebastião na moto. Estão dizendo que ele parou em frente a uma casa e, vendo certas meninas dos seus 14-15 anos, foi conversar com elas. A frase que ele mesmo usou numa entrevista foi “pintou um clima”. Caíram matando, é claro. Agora, não sei o que é pior. Ele botar a Damares para administrar a crise com as venezuelanas; ou envolver a esposa num episódio dessa ordem (ou desordem). O fato é que, quem já o entrevistou, ou o conhece, sabe: depois que se empanturra de prensadão do Eixo, o Jair sempre sai fazendo besteira.

15.10.22

Almoço com Damares. A ex-ministra estava eufórica com a possibilidade de atuar no Senado. Ficou boa parte do tempo imaginando as pautas que criaria, caso seja presidente da Câmara Alta. Uma delas, Meu Prostíbulo, Meu Templo, converteria todas as casas da luz vermelha (“detesto essa cor”) em igrejas. Uma outra possibilidade, amplamente comentada pela senadora, seria transformar a Ilha de Marajó numa gigantesca loja da Havan. “Assim, as pessoas que traficam crianças poderiam trabalhar como receptadores de mercadoria coreana na empresa”, explicou. Entretido com as ideias de Damares, acabei esquecendo de pedir minha comida. Quando disse ao garçom que gostaria de baguete com queijo e salame, a senadora comentou:

– Salame? Senti cheiro de sexo nisso…

17.10.22

Mesa branca com Madame Ornalda. Foi complicado conseguir horário com a disputadíssima médium de Paraisópolis. Mas, depois de conversar com alguns membros da comunidade, e me apresentar como jornalista independente, consegui um encaixe. Madame me perguntou com quem queria me “comunicar”. Disse-lhe que preferia deixar em aberto e ver o que rolava. Ela manteve o barraco iluminado apenas por velas, demos as mãos e pronto: em minutos, largaram um palavrão horroroso no ambiente. Era Olavo de Carvalho. Batemos um papo rápido com o astrólogo idealista metafísico (agora, mais do que nunca). O pensador estava invisivelmente irritado com o Centrão, os militares e a Venezuela. Esta última, segundo ele, por ter planejado atrair o presidente, em sua moto, para o bairro de São Sebastião. “Essa de pedofilia é coisa daquele “fdp” do Maduro, é cortar relações e fazer logo um p(*) de um embargo econômico!”. A conversa precisou ser interrompida porque começou um tiroteio. Mesmo sem ser invocado pela médium, Tarcísio caiu em cima da mesa branca tremendo.