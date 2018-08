Tudo na vida passa, menos o arroz com uva passa.

(Foto: Nordwood Themes / Unsplash)

2017 foi um ano para ficar na memória – de um pen drive socado numa gaveta do armário. Precisamos nos livrar desse bode generalizado que meteu-se em nossas vidas. Um bom início é lançar mão da coragem e tirar da frente todos os exus.

Fé na limpeza. Tudo na vida passa, menos o arroz com uva passa.

Abaixo, a minha lista de malsãos:

– Barberias hipsters.

– Hipsters

– Paleterias.

– Hamburguerias gourmetizadas.

– Gente tocando violão no Instagram.

– Gente tocando violão e cantando no Instagram.

– Escritores vangloriando-se nas redes sociais.

– Pessoas que compram um Smart e colocam adesivo dos brinquedos Estrela.

– Notícias, a cada dois minutos, sobre o STF.

– GIF’s estúpidos.

– Chef de cozinha fazendo comercial de margarina.

– Polarização.

– Músicos que falam em entrevista a expressão “cena musical”.

– O odioso vício de linguagem “por conta de”.

– Reality shows.

– Rappers metidos a Homero.

– Séries de TV estilo Discovery Channel.

– Veganos.

– Carnívoros.

– Palestrantes de autoajuda.

– Sociólogos de internet.

– Pessoas que postam Stories no Instagram com duração de um longa.

– Políticos que dizem que seu nome é trabalho.

– Novos Sebastião Salgado.

– Novas Marisa Monte.

– Feiras literárias caça-níqueis.

– Ensaios sobre questões de gênero.

– Megastar da MPB se fazendo de pai dos pobres.

– Cartunistas politicamente corretos.

– Mesas redondas discutindo a Copa do Mundo meses antes do evento.

– Microblogs de “críticos” de cinema, viagens, comida, vinhos livros.

– Ufologistas.

– Cronistas que escrevem à maneira “filtro solar”, do Pedro Bial.

– Restaurantes japoneses que servem sushi de bacon.

– Indivíduos que abraçam árvores e maltratam pessoas.

– Empreendimentos culturais à la Inhotim.

– Inhotim.

– Mulheres que viraram profissionais do assédio.

– A humildade de quem se julga superior dos apresentadores de TV.

– Listas como esta.