O Vardo não sabe em quem votar.

(Arte: Vinícius Zumpano)

O Vardo me disse que não sabe em quem vai votar. Falou que é uma cambada de candidato, mas são pouco, ou nenhum, os que presta. A Vanusca também está desacorçoada. Tem lá aqueles esquerda que dá festa, bota sertanejo cantando, faz rifa de carro, mas o governo é encrenca. O Vardo encafifou com isso e diz que agora prefere os político que a ama a pátria, conforme está lá no hino. A coisa certa é consertar os malfeito todo. E, só com umas mãos bem forte, é que vamos ajeitarmos o balaio em que se metemo. Mas será? Mão forte é o que o afilhado do homem lá da Neca leva na cara todo dia na escola – por que resolveu virar moça aos 17 anos.

A mãe fala que se tivesse um artista, um cantor desses bom que ela votava nele direto . Eu preferia um ator de novela, só que a Nilza falou que eles finge que ajuda nós, com o mesmo fingimento que eles usa quando vão beijar boca de mulher na televisão. Aí complica, hoje carece de resolver muitos problema da vida da gente. E, se eles vêm com falsidade, não vai ter conserto é nunca.

Vê o Walderly. Saiu da penitenciária, tentou dirigir Uber e não aceitaro ele nos carro por causa da ficha corrida. Fez bico de jardineiro em casa de grã-fino, sumiu lá uns saco de ração do cachorro, já jogaram a culpa no miserável. Agora fica em boca de estação da CPTM vendendo mercadoria xingue-lingue: fone de ouvido, pen-drive e caixa JBL. Tudo do genérico, mas funciona direitinho. A pessoa pode ter assaltado outro, mas se pagou dívida puxando cana, devia poder dirigir esses carro de aplicativo. O Walderly, no tempo da ruindade, era o comparsa que motoristava os automóvel. Tem carteira profissional até hoje. Usou o dom dele para o Cão? Usou. Por que não pode hoje usar para o Bem?

Foi por isso que perguntei pro Vardo, pra Vanusca, pra mãe o negócio dos candidato. Tem alguém que vai olhar pras desgraceira do afillhado lá do homem da Neca? Ou pras desgrama do Walderly? Que vai entender que ele revende cigarro do Paraguai e Iphone falso por que não quisero ele dirigindo 99 Pop?

Tem é ninguém. Foi as minha conclusão junto com a Vanusca. É cada um montar suas tendinha, achar xepa pra sopa e botar na boca dos seus. Se for levar fé em voto nesse lugar, vamos levar é no quengo. De novo, novamente, mais uma vez. Não é de agora não. Isso é do tempo que a mãe veio de Colinas pra São Paulo. Tempo do bumba. E quer saber? Vão tudo se lascarem, vai!