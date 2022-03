Sim, eu fui e sou fã do Yes, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Tangerine Dream, Brian Eno.

Na idade adulta perdi a mania juvenil de andar de bicicleta; foi uma pena, eu poderia estar em melhor forma física. Não trouxe para a maturidade, o colecionismo: de figurinhas a adesivos, de carrinhos Matchbox às cartas assinadas por celebridades estrangeiras (moda entre os guris dos anos 197o). Nunca assisto também, no modo nostálgico, pelo Youtube, Bat Masterson, Capitão 7, Rin Tin Tin, Lassie e Ben, o urso amigo.

Da idade dourada só ficou meu interesse pelo rock progressivo. Eu sei que revelar isto poderá me provocar cancelamento. Mesmo em casa, os filhos não compreendem como uma pessoa pode ouvir uma faixa de LP com duração de mais de dez minutos. E, ainda por cima, com todas aquelas barroquices e o indefectível mellotron. Na metade desse tempo, a geração Y-Z maratona uma série, compra criptomoedas, vê uma live de K-pop e frequenta a faculdade. E usando só uma mão.

Contudo, escrever é se expor.

Sim, eu fui e sou fã do Yes, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Tangerine Dream, Brian Eno, e uma fileira de outros grupos ou expoentes do gênero. Aos 17 anos poderia explicar cada uma das zonas sonoras do baixo de Chris Squire ao luthier que supostamente fabricasse um instrumento para o músico.

Foi por aí que o disco “The Six Wives of Henry VIII”, de Rick Wakeman, chegou aos meus ouvidos. Meu pai assinava a Veja (até os genitores têm seus defeitos) e li a crítica de Tárik de Souza sobre a obra. Aquele rapaz esguio, de cabelos loiros, lisíssimos, pilotava uma mesa de sintetizadores que mais parecia o painel da Apolo 11.

Ao voltar da loja Museu do Disco, fui correndo colocar a bolacha em meu três-em-um Gradiente e imitar o pianista passando os dedos sobre um teclado imaginário (que, no meu caso, era a escaleta do padrinho Adelino).

A paixão por Wakeman foi bem diferente da que senti por Brigitte Bardot. O mago das teclas era meu modelo de masculinidade; logo eu, o piauizeiro, nascido às margens do rio Poty, queria ser, dali em diante, uma espécie de entidade celta da corte do Rei Arthur.

Terminei, como já mencionado em outra crônica, indo ao show do integrante do Yes no Brasil. No estádio da Portuguesa de Desportos, na companhia dos pais. Independente da vergonha que passei entre os da minha tribo, não perdi o encanto pelo músico. Recentemente coloquei até numa playlist, sua interpretação de Life on Mars, em homenagem ao passamento de David Bowie.

No entanto, o que mata são as fotos recentes que fazem dos nossos heróis da juventude. Na maioria dos cliques de 2022, Mr. Wakeman deixou de ser um mago bretão para, como eu, se tornar um piauizeiro das margens do rio Poty. Aí não há mito gaélico que resista. Nem o da espada do rei Arthur.