Citação é o ato de repetir erroneamente as palavras de outrem. (Ambrose Bierce)

Desde gue gobeçou a bandebia, não dinha figado nesse esdado. Esdava em gasa gom binha fabília dinha dois anos.

Eu, dois filhos beguenos e a esbosa. Não sou o dipo de hobem estrezado, sabe? Só gue debois das gontabinações, a gende dendo de drabalhar no hobe ófice, gobeça a figar dervoso gom dodo bundo. Gualguer goisinha gue faziam, um parulho besbo, aguilo ia be ingobodando gobo se fosse o som de uba gombosição de drem dendro da gabeça.

O brobleba de ficar fejado gom eles foi biorando, biorando. Oudra goisa gue gobeçou a be dar foi falda de sono. Drês, guatro horas da banhã e eu combledabente desberdo na gama. Jundou gom a binha irridação e brondo: birei um baluco dendro do abartabento. Bara dendar figar bais dranquilo fiz a baluquice de dobar ubas bingas gue a binha gunhada drousse de Barati.

No gobeço pipia bouco. Só gue, sem der o gue fazer, debois gue agabava o hobe ófice, begava o gopo e dobava dodas. A guestão é gue, em vez de figar bais dranquilo, figava esdressado. O beu garodo bais dovo, uba noide, bexeu no declado do beu combutador. O dorbal seria só falar bra ele: “Bedrinho, dão bode bexer aí, é goisa do drabalho do babai”. Gual o guê! Eu gridei: “borra, Bedro, dira a bão da posta desse declado!”. Goitado, o bolegue draubatizou.

A goisa não barou bor aí. Deve um dia gue pebi danto, bas danto gue abaguei. Na hora em gue agordei não dinha bais dinguém em gasa. Não subortaram bais a lougura e se bandaram. Dossa, figuei balugo! Dois anos bibendo gom as besbas bessoas, no besbo esbaço. Besmo gom as disgussões dodas, a gende não sape bais gobo gontinuar.

Endão gobecei a perrar gue nem lougo: bolta, Eliete; bolta Bedro; bolta, Garlinhos! O bior é gue nem dotei gue eram guatro e beia da badrugada.

No beio do perreiro, pateram na borta do abê. Fui gorrendo adender, na esberança de ser a esbosa e os beninos. Guando adendi, era o goronel gue bora no andar de cima. Não deu dem dembo de aprir o pico. Ele beteu o zoco inglês na binha gara, eu gaí feito um bacote no bufe. Faz drês dias gue esdou gom a voz assim. Dodo bundo be bergunta se beguei govid, bas esdou é gom o dariz dodo esbadifado. Não bejo a hora gue acape essa posta de bandebia.

