Dois convites incomuns em Brasília.

Convite – I

Pouca gente sabe, mas fui sondado para ser ministro do governo Bolsonaro.

Tudo começou quando Olavo de Carvalho, lá na Virgínia, navegava na internet e deu com meu “blog”. Chamou atenção do filósofo mais importante da Astrologia, um artigo que eu escrevera – em tom francamente irônico – sobre a necessidade de darem posse de armas aos Quakers.

Sim, como eles poderiam proteger suas pacíficas sessões de meditação sem uma Magnum na cinta? – defendia eu ironicamente na crônica.

Como se sabe, ironia só é entendida pelos ingleses, como é que um bruxo brasileiro exilado na América iria compreender um texto dúbio assim?

De todo modo, soube por jornalistas amigos que Olavo teria feito imediatamente um “call” com Ernesto Araújo e Carlinhos Rambo.

“Porra, descobri na internet um cara do cacete pro ministério da Defesa!” – teria berrado ele e dito meu nome em vão.

“Por que ele?” – perguntou o analítico Rambo.

“O cara defende que até aqueles maricas dos Quakers metam balas nos outros, porra? Não está bom pra você? Pro teu pai vai tá, eu aposto!

Ao ouvir a palavra “pai”, Carlinhos Rambo baixou as orelhas e concordou.

Com a aprovação do meu nome pelo núcleo duro da administração, o próximo passo seria um contato formal comigo a ser feito pelo general Mourão.

Um dia depois recebi a ligação:

“Tu é comunista, porra?”

“Quem fala?”

“Eu, porra.”

“Eu, quem?”

“O Mourão, tu é surdo?”

“Pois não, general? Posso ajudar?”

“Pode ajudar, sim: a acabar com o comunismo na nossa pátria.”

“Não estou entendendo. Isto é trote?

“Que Trótski, rapaz! Tenha compostura pra falar comigo, tá compreendendo?”

Eu não compreendia nada, nem o general, que se irritava mais e mais.

“Vir falar desse comuna arrombado na minha cara? Tu é vermelho, não é não? O Olavo ficou gagá mesmo…

Bateu o telefone na minha cara.

Na hora fiquei chateado. Agora, contudo, vendo o imbróglio todo desse desgoverno, curti a reprovação.

Além do mais ser ministro da Defesa numa guerra com a Venezuela não é pra mim: sou quase um Quaker.

Convite – II

Diálogo de uma promoção inesperada em Brasília

– Ataíde?

– Sim, senhor.

– Você está aqui na Repartição há quanto tempo?

– 37 anos, doutor.

– Em qual ocupação?

– Sou reciclador das lixeiras, segunda categoria.

– Então, Ataíde, chegou um ofício de Brasília e preciso cientificar você dele.

– Ah, doutor, é só me dizer…

– Ataíde da Silva Silveira é o seu nome completo, não é?

– É esse mesmo, sim, senhor.

– Vou ler para você: “O senhor presidente da República tem o prazer de convidá-lo para assumir o cargo de Ministro do Meio Ambiente da República Federativa do Brasil. Em caso de anuência, procurar a secretaria da Presidência, Palácio do Planalto, DF.”

– Mas, doutor…

– Parabéns, Ataíde, é uma honra para todos nós, da Repartição de Lixo, ter você como um ministro de Estado!

– Mas, doutor, não teve erro nessa promoção aí? Não devia ser outra pessoa?

– Não, não. As coisas estão mudando muito rápido no país, sabe? A tendência hoje é nomear funcionários públicos de carreira. Quem melhor que um reciclador experiente como você para entender do Meio Ambiente?

– É?

– Claro! Você tem grande conhecimento do setor e principalmente honestidade, Ataíde.

– Bom, honesto eu sou. Tavam aí os baldes, os latões, os carrinhos de mão na minha área e eu nunca peguei nada pro meu uso…

– Então, meu ministro, taí a sua recompensa por uma vida ilibada.

– E como é que faz agora?

– Bem, vamos lhe arrumar um terno e amanhã você vai para Brasília assinar a papelada toda com o presidente.

– Sim, senhor.

– Olha, Ataíde, de novo, o orgulho que nós temos de você – aliás, de Vossa Excelência – estar assumindo um desafio tão bonito é imenso, enorme!

– Quê é isso, doutor, deixa de coisa.

– Nada, nada. É orgulho mesmo, dos grandes. Amanhã eu volto aqui com o seu traje e a passagem de avião. De novo, minhas congratulações!

– Doutor?

– Pois não, Excelência?

– O senhor podia só me esclarecer uma coisa?

– Vamos, por favor, pergunte.

– Doutor, o quê é meio ambiente?