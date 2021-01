CONCHETA (letra e cifra)

Bm Em

Querida Concheta, stô a te ligare

A A5+ D7+ F#

Pra te convidare pra mangiare co me

Bm Em

Comê unas brachola, queijo provolone

A A5+ D7+ F#

E, na radiola, a Rita Pavone

Bm Em

Despois unas pizza, tipo Califórnia

A A5+ D7+ F#

Tutti mezza a mezza, ma che bruta esbórnia

Recitativo (Bm Em A A5+ D7+ F#) 2x

(Concheta, vita mia, ricorda aquele giorno, aquele giorno en que

nói fumo no ristorante, no ristorante do Grupo Sérgio, i ocê parlô

per me; sua mundana, ocê falô per me: fachiamo amore, fachiamo

amore lá no meu beliche, e io te diche: má logo agora que io

misturei cocomero com aliche, ocê vem me falá di amore? Di séquiço?

Ma io tô com una bruta dolore no duodeno, i ocê parlô per me: má me

toma un sar de fruta Eno! E a dolore foi aumentando, aumentando,

aumentando ….. e io gritei pro garçom …)

Bm Em

Chega de espaguete, suspende a escarola!

A A5+ D7+ F#

Leva o capeletti, tira o gorgonzola!

Bm Em

Traz un sar de fruta, Dio, tutameia!

A A5+ F# Bm Em Bm7

Questa pastaciutta me deu diarreia!!!