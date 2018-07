Aproveite ao máximo um sabor único.

(Foto: Julian Andres Carmona / Unsplash)

Não desperdice uma boa Farinata engolindo-a de uma vez. Agindo assim, não vai sentir o seu gosto. Pare por um momento, sente-se tranquilamente, tenha consciência do sabor e aproveite cada mordida.

Acomode-se na poltrona da sala enquanto ouve uma música clássica ou vá para cadeira da mesa da cozinha e mire o jardim – se você tiver casa.

Para uma experiência incrível com a verdadeira natureza da ração humana, elimine resíduos de outros alimentos da boca. Caso ainda sinta o gosto do que comeu na última refeição – isso se você ingeriu algo nas últimas 24 horas – experimente mastigar um pedaço de maçã da xepa, pão dormido ou beba água de reúso.

Respire fundo e mantenha-se em silêncio. É quase uma meditação quando a mente está focada no ato de degustar Farinata. Você vai perceber coisas que nunca havia notado: a verdadeira multiplicidade de sabores estranhos do granulado.

Agora que está em silêncio, preste atenção à aparência do alimento. Admire a falta de brilho, o formato torto, as cores esmaecidas e as irregularidades dos grãozinhos.

Sinta a textura. Pegue-a nas mãos e passe os dedos delicadamente pela superfície. Ela pode ser molenga, dura ou mesmo sem textura alguma.

Agora inspire profundamente e inale a Farinata que está derretendo na língua. Ao fazê-lo, imagine que há um espaço entre o nariz e o céu da boca. Perceba os diferentes paladares, desde os mais fortes até os mais acres e intragáveis. Espere pelo retrogosto – normalmente ácido e azedo -, dê outra colherada. E assim por diante.

Seguindo estes passos, a Farinata até vai parecer comida de verdade.

Ração humana pode ser usada numa infinidade de pratos. Veja abaixo um exemplo de como ela pode adaptar-se perfeitamente a essas delícias do dia a dia:

ESPAGUETE À BOLONHESA COM FARINATA

INGREDIENTES

– Um pacote de macarrão instantâneo sabor carne.

– Um saco pequeno de ração humana.

– Uma lata de extrato de tomate ou catchup.

– Queijo parmesão ralado (opcional)

MODO DE PREPARO

Cozinhe o macarrão instantâneo conforme as instruções da embalagem.Escorra e reserve. Misture a ração humana com o extrato de tomate e esquente em sua espiriteira.Transfira a massa para uma cuia e jogue o molho em cima de tudo. Decore o prato com salgadinhos Doritos ou Cheetos Pipoca.

Dica: sirva de nariz tampado.

E bom apetite!

HAMBÚRGUER DE RAÇÃO HUMANA

INGREDIENTES

– Um saco de ração humana Farinata granulada

– Banha de porco.

– Água

MODO DE PREPARO

Amasse bem a Farinata com as mãos até virar um pó disforme. Misture com banha de porco. Depois forme hambúrgueres e jogue na espiriteira para fritar. Harmoniza com água torneiral.