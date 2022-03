Para Fernando Marconi

Era me deitar, passavam-se alguns segundos, e lá vinha a batida no teto:

– Té, té, té, té, té.

Como sou sonetista bissexto, até contava as sílabas: cinco. Autêntica redondilha menor.

Um som variável. Por vezes, lembrava o de um martelo malhando um prego, feito alguém fixando as bordas de uma tela numa moldura. Em outras ocasiões era mais agudo, parecendo uma pessoa encaixando, através de pancadinhas, um taco solto no assoalho. Podia adquirir tonalidades diversas, mas o “té, té, té, té, té” se mantinha. Além do horário, que sempre coincidia com o que eu tentava me colocar nos braços de Morfeu.

O problema poderia passar batido para muitos. Acontece que presto mais atenção no micro do que no macro. Outro dia mesmo comentava com um amigo músico o quanto me chamava atenção nos tangos de Piazzola, a técnica chamada chícharra. É uma contração das cordas do violino, feita pelo arco, que provoca um som percussivo. Em meio a tantos acordes imprevisíveis do mago do tango, alguém focado em coisa tão microscópica: esse sou eu.

Digo isto para localizá-los no estrago que as redondilhas do andar superior me faziam. Não era mais possível pegar no sono.

Reforma, sem dúvida, não era. O condomínio não permite obras após as 18 horas. Cheguei a imaginar uma criança atentada querendo azucrinar o vizinho debaixo. Ou uma goteira? Mas goteiras não provocam pancadas com timbre de madeira se chocando contra madeira.

Falei com o zelador. Para minha surpresa, ele informou que o apartamento não estava passando por nenhum tipo de conserto ou remodelamento.

– Mudou-se para lá um casal de idosos. Com a pandemia, quase não saem – revelou e logo interrompeu a conversa para dar uma orientação ao jardineiro.

À noite desliguei a luz, me estiquei no leito, e lá veio:

– Té, té, té, té, té.

Não dava mais. Vesti-me e fui até o apartamento de cima. A decisão de colocar tudo às claras foi tão repentina que sequer interfonei.

Abriu-me a porta um cavalheiro dos seus 75 anos. Cabelos brancos bem cortados, escanhoado à perfeição, e de aparência bovina.

– Sou seu vizinho do 78 – lhe disse, meio gaguejando.

O homem deu um meio sorriso e me convidou para entrar.

– Boa oportunidade de nos apresentarmos. Que tal um café? – propôs.

Adentramos pelo apartamento decorado em estilo art déco. Nas paredes, quadros com fotos de uma mulher bela e esguia tocando piano. Próximo à sala passei a ouvir o “té, té, té, té, té” com mais intensidade. O anfitrião disse:

– Vou lhe apresentar minha esposa. Ela está no quarto que virou home office.

Antes de entrar já percebi a mulher sentada na poltrona de napa. Tinha sobre as pernas uma partitura e segurava uma lapiseira. Parecia rezar diante do papel repleto de notas. De olhos cerrados, acompanhava o som do salto da sapatilha percutindo no piso. Sem nos ver, ia registrando a notação musical, tomando por base o “té, té, té, té, té”.

O vizinho colocou o indicador nos lábios e soltou um “psiu”. Acrescentou, sussurrando:

– Está compondo. Melhor não a desconcentrar. Vamos ao café, depois voltamos.

As batidas do salto permaneceram por noites e noites. Mas, agora sabendo a causa, passei a dormir como se me embalasse uma orquestra de violinos liderada por Piazzola. Mas sem chícharra.