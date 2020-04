Relatos da vida de um cativo.

§ Salve, cativos amigos!

Não há nada mais antissocial do que o isolamento social. Recebo mensagens de pessoas que acreditam que a mudança melhorou tudo, visto que podem ler, ver TV, organizar a casa, conviver com a família ou simplesmente meditar. Bom, pode até ser uma realidade para certos indivíduos, mas, para mim, não está sendo. A reclusão deve ser ótima a sós. Coletivamente, no entanto, traz uma série de inconvenientes.

Aqui em casa, nas primeiras horas do retiro ficamos todos bem animados. Principalmente por poder brincar de casinha. Mas, daí para frente, depois de algumas birras sobre filmes e comida, ficamos bicudos uns com os outros. A ponto de eu ter convidado o entregador do Rappi para entrar na cozinha e dividir a pizza comigo.

Em nosso cantinho ainda temos o agravante dos animais domésticos: uma gata, uma maltesa e um esquilo-da-Mongólia. Não se acalma esses bichos lhes colocando para assistir Pororo. Ainda mais o rato, de gênio forte, que se agita se não exibimos ‘O Pequeno Stuart Little’ no Netflix.

A maltesinha é outro problema, pois é sabidamente uma cadela de colo. Ao ver alguém sentado, ela simplesmente joga-se em cima. E é assim que venho trabalhando, em modo home office, com uma cachorra em cima da perna oito horas por dia.

Pelo que tenho acompanhado nos noticiários na web, dá para ver que saímos da condição de calamidade pública para a de hecatombe comunitária. Ainda bem que, nós, os brasileiros, estamos acostumados a tais situações. Brumadinho, por exemplo, está aí, até nas memórias mais esquecidas, para quem quiser recordar.

Analisando bem, o Brasil é uma nação fadada à falência desde sua inauguração. Aconteceram alguns períodos bons, como a Gripe Espanhola, mas não devemos contabilizar como tão positivo, devido ao curto espaço de duração.

Por isso, vamos seguir no hang out por algum tempo, com muita calma: hora dessas, nós saímos do desterro. Nem que seja pra ir ao PS mais próximo.

§ LAMENTO EPIDÊMICO

Isolamento total

Que o mundo mandou pra mim

Um pária tu me tornaste

Hoje me sinto um babaca

Confinado feito vaca

Num tédio que não tem fim

Isolamento total

Que vidinha mais boçal

Não há paciência que baste

Prime Video que acuda

Nem mesmo Instagram me ajuda

Nesse tormento sem fim

No sofá estou largado

Mas eu já criei fraseado

Pra tanta prosa e canção

Só que o tal confinamento,

Meu prezado isolamento,

Tem me tirado a razão

Fiz muita poesia

Que até virou cantoria

E hoje o dia é assim:

Assistindo feito bobo

Tudo que passa na Globo

Logo eu vou comer capim.