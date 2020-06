Olá, colegas de insulamento!

§ Escolhi umas profissões aí que não dão a menor grana, mas fui coerente. Conhece-te a ti mesmo, aquele papo socrático. Mas tinha uma coisa material que sempre almejei: uma casa só minha. Daí eu ter enveredado por tantos descaminhos profissionais pra levantar uns níqueis a mais. Não, nunca fui de criminalidades, que filho da minha genitora se der um cheque sem fundos, entra na peia, pode ter barba na cara. Só peguei uns frilas, trabalhei incontáveis fins de semana e feriados – sem nunca ter orado pra Mamon, não seria compatível. Mas sinto que podia ter passado mais tempo com as crias.

Esse maldito isolamento faz a gente devanear como o quê, pode acreditar. Não é que hoje me dei conta de que lutei a vida inteira para ter essas quatro paredes. E consegui. Só que agora, tudo o que eu queria era uma porta.

§ Tenho a sensação de ser um passageiro do Titanic. Estou em casa, ainda tenho acesso a comidas e bebidas boas. Dá pra tomar solzinho no tombadilho. Mas algo me diz que, mais ali na frente, o marzão vai engolir tudo. E, como sempre, os botes salva-vidas serão só pro pessoal que pode poder mais que eu. E o resgate, do jeito que estamos mal na foto com qualquer país que não seja Israel e EUA, vai dar as costas pra nossa embarcação. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Leonardo di Caprio nem rima seria, quanto mais uma solução.

§ Sonhei com minha avó Alzira. Ainda na força dos 40 e poucos. Levava-me para passear na pracinha onde eu gostava de pedalar a Monareta. Como sempre dava voltas em torno do tanquinho de água, as figueiras gigantes por testemunha, pensando que um dia seria astronauta.

Também estava lá o Jofre, seminarista que morava de favor em casa. Surgia na pracinha com uma bíblia debaixo do braço. Passarinhos voavam em cima de seus ombros, como se festejassem a presença de um São Francisco de Assis, só que brasileiro.

Minha avó estava de braços com Luís, o avô que não cheguei a conhecer. Como sempre imaginei, ele tinha os mesmos traços da minha mãe. Os dois tomavam conta de mim e cochichavam, como fazem os casais. De repente chegaram outros meninos da minha idade. Desci da bicicleta e fui brincar de bater figurinhas com o grupo. Ficamos naquele sem fazer nada até o sol começar a ir embora.

Vovó, vovô, o seminarista e eu voltamos ao apartamento para degustar mais um dos pratos da cozinha nordestina preparado pela minha mãe.

E o mais curioso: durante todo esse tempo, ninguém resguardou a distância de um metro e meio do outro.

§ – Alô, é da padaria?

– Não, é do Ministério da Saúde.

– Desculpa, foi engano.

– Engano nada, pode vir aqui agora tomar a cloroquina…

§ Estava no banho e ouviu um murmúrio diferente lá fora. Enxugou-se rapidamente e foi conferir. Ao sair encontrou a esposa aos prantos no corredor. Abraçou-a buscando confortá-la, mesmo sem saber ainda o que ocorrera. Seria a sogra, grupo de risco, que dera positivo? Ou o cunhado, que ignorava o vírus e participava de carreatas na Paulista, que caíra doente? A mulher sacudia-se como um guizo de pandeiro. Repetia num tatibitate: “ela…ela…ela…”

Desceram as escadas do sobrado. A filha mais velha também estava muito emocionada. Veio juntar-se ao pais abraçados.

Ficaram acalentando-se por alguns momentos.

Depois houve um silêncio, alguns suspiros, e uma certa calma voltou.

Ele, afinal, perguntou à mulher:

– O que houve, amor?

Ela limpou o nariz num pano de prato e disse, ainda com o queixo tremendo:

– A lava-louças quebrou.