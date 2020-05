Mais relatos do meu internamento doméstico.

Salve, companheiras e companheiros de ostracismo!

§ Minha madrinha tem mania por limpeza. Numa circunstância como a de hoje é até bom. Ocorre que ela, por medo do ataque virótico, redobrou os cuidados (que já eram imensos). Pelos relatos de parentes que vivem na mesma casa, não há mais clima para a coabitação. Primo Rosendo escreveu numa mensagem que a mãe deu para fazer turnos de saneamento de madrugada. E o que é pior: nos quartos. Não é incomum o marido e os filhos serem acordados por mãozadas de pano rescendendo a Mr. Músculo, álcool gel e Pato Purific. Até aí tudo bem, vira-se para o lado e volta-se aos braços de Morfeu. O problema é ficar desacordado com o aspirador de pó na rotação máxima. Primo Rosendo também contou que chegaram a pensar em ficar alojados na garagem e deixar a mãe higienizando o restante do sobrado. Só não foram ainda porque, além da área ser muito pequena para quatro adultos, a madrinha guarda lá os compressores das mangueiras de alta pressão.

§ O bairro onde moro, segundo as estatísticas, é o que mais desobedece o isolamento social em São Paulo.

É fato. Ontem cedo havia uma festa de crianças na casa ao lado. Pelo ruído calculei 15 pessoas no sobrado. Ali pelas 10 horas, três garotinhas, de uns cinco anos, deram início a um coro: tio Marcelo, tio Marcelo, tio Marcelo! Após dez minutos de latomia veio o indivíduo. Com voz roufenha disse que ia esfregar cocô de bode na cara delas. Risadas. A celebração durou até meio-dia.

Moral: a vida é curta, a falta de educação extensa.

§ Depois de um certo tempo fechado em casa, mesmo estando com os seus, para alguns começa a síndrome do O Iluminado. A pessoa vai dormir normal e, sem muita explicação, acorda um Jack Torrance. Aí começa a ver crianças gêmeas, ouvir sons de cassino e, claro, vai ficando cada mais agressiva. Os seus passam a ser “os outros”. Detalhes bobos, como uma torrada que cai no chão com a parte da geleia pra baixo, já são suficientes para entornar o caldo. Se houver um machado na residência, e a inscrição REDRUM aparecer na geladeira, é melhor botar as barbas de molho. Ou então aderir ao terço da população que se acha imune ao coronavírus, entrar numa carreata e tocar o foda-se.

§ Eu já tinha ouvido muitas de Aldir Blanc e João Bosco, achava demais a coisa. Depois que eles pausaram a parceiragem, não soube muito mais da produção do Aldir. Até que um dia, mostrando um esboço de letra para o amigo Jean Garfunkel, ele me falou dos discos Simples e Absurdo e Delírio Carioca (Aldir e Guinga). Ouvi, claro. E nunca mais compus do mesmo jeito após a audição. Em anexo, Par ou Ímpar, uma das (muitas) que adoro. E outra coisa: tipos como o Monsieur Blanc não morrem, as letras não deixam.

§ Fiquei me perguntando o que farei quando sair da quarentena.

Gosto de ler, em casa tenho todos os livros que preciso. Gosto de comer, os pratos que mais aprecio são os caseiros. Gosto de beber, depois que um negroni passou a ser cotado em libras esterlinas passei a preparar os meus em domicílio. Gosto de cinema, tenho streaming e home-theater na sala. Gosto de escrever, possuo computador, canetas e blocos. Gosto da família e dos amigos; não estão todos comigo, mas amor não acaba com distância. Gosto de tomar sol, há uma varanda no quarto. Gosto do meu trabalho, providenciaram um ótimo home office. A resposta então é que, se eu puder, continuarei em quarentena após a quarentena.