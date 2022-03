Por causa dos cabelos alvos precoces tive experiências únicas.

Sempre tive mais cabelos brancos do que cabelos. Não sei explicar o fenômeno, certamente tem a ver com DNA. Minha mãe, tios, avós, ali pelos 18 anos, começavam a ficar com fios branquinhos. Comigo, não foi diferente. A cabeleira embranqueceu cedo.

Quando eu era jovem, o fato causava espécie. Hoje, não é nada exótico. É um tempo, não nos esqueçamos, em que até os bebês já nascem encanecidos pela violência obstétrica sofrida durante o parto. Não demora e veremos a publicidade do xampu da Mônica para nenês grisalhos.

Por causa dos cabelos alvos precoces tive experiências únicas. Uma delas foi na Índia, país que conheci aos 30 e poucos anos. O primeiro passeio que fiz foi ao túmulo de Mahatma Gandhi, em Nova Delhi. Ao descer do tuf-tuf (o simpático táxi-lambreta), uma idosa se aproximou e esfregou a mão sobre a minha cabeça.

Durante quase toda visita, os populares repetiam o gesto da mulher: se achegavam, sorridentes, e alisavam meu topete.

Estranhei, é claro. Não me pareço nem um pouco com o Pluto, da Disney World, para tantos afagos no pelo. Todavia, o cansaço pelo fuso horário nas primeiras 24 horas me fez esquecer o episódio.

No segundo dia de viagem fui ao Taj Mahal. Mal me postei em frente ao palácio, construído pelo imperador Shah Jahan, vieram os cafunés. Eu me perguntava por que, com todo aquele mármore branco do monumento, os locais preferiam meus fios capilares.

Passei um mês na Índia. Em Rishikesh, Varanasi, na queima de cadáveres do Ganges, na fronteira com o Nepal, dentro e fora de templos, riquixás ou trens, aquelas mãos nunca deixavam de alisar meu cocuruto que, de tão apalpado, já começava a ficar oleoso e amarelecido.

Lá pelo meio da jornada, já familiarizado com os usos e costumes da terra de Bollywood, decidi ver como era a Árvore de Bodhi, mais conhecida como a figueira sagrada em que Buda teria atingido sua iluminação espiritual.

Para se chegar ao Paraíso, é preciso antes passar pelo Purgatório. Assim foi. Nosso avião, da Indian Airlines, com o lado esquerdo carbonizado por um incêndio recente, foi proibido de decolar.

Meti-me um ônibus na saída do aeroporto e toquei para a figueira santa. Foram 12 horas de sons de buzina (as leis de trânsito indianas são à base de trombeteadas), solavancos e paradas em porteiras a fim de cruzar de uma propriedade rural a outra.

Houve até uma tentativa de roubo ao ônibus. Um grupo de pivetes entrou com um urso encoleirado e nos ameaçou de soltá-lo caso não lhes passássemos as moedinhas.

Valeu, contudo, o calvário. Lá estava diante de mim a colossal figueira, com suas folhas em forma de coração.

Olhei-a com respeito. Logo, sem consideração, um rapazola passou a mão em minhas cãs. Como disse, não estava mais ligando para os assédios capilares. Só que havia, ali perto, um guru.

Mantinha-se pendurado num dos galhos da figueira e, pelo que me informaram, permanecia no mesmo local há anos. Fui até o homem sábio, me apresentei, e lhe coloquei a questão:

– Por que todos passam a mão na minha cabeça, mestre?

O espiritualizado deu um sorriso tímido e desvendou o enigma:

– A young man, with white hair, brings luck.

Nunca mais me queixei da sorte.