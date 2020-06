Uma conversa telefônica.

“…relaxa, amor. Não tem nada a ver. Conversa do teu irmão a gente sabe que não dá pra botar as fichas, né? Como? Ele disse que me viu numa passeata gritando “Boulos”? Ah, pirou. Você me conhece, sabe que não sou de mudar de canoa. E, no domingo, fui ao supermercado, lembra? Comprei o Chardonnay pra gente tomar com o peixe do Coco Bambu. Foi isso. Esquece. Cunhado só quer ver a gente por baixo…É, eu pelo menos acho. Como? Sua mãe pegou uma correspondência do PSOL no meu nome na caixa do correio? Do PSOL? Tá cortando um pouco. Não era do PSL e ela leu com um “o” a mais? Porque, quando sogra tá mal intencionada, vê chifre até em cabeça de cavalo, quanto mais na do genro. Lembra que fui eu que te falei do Mito pela primeira vez? Você indignada com o PT… O capitão ainda nem era candidato, só elogiava o Ustra. Lembra que chorei quando vi a facada na TV? Que vocês me seguraram na garagem pra eu não ir até Juiz de Fora matar o Adélio? Eu, em comício do Boulos, linda? Na boa, é inveja de cunhado fracassado. Ou raiva da sogra, sei lá. O quê, meu bem? Eu critiquei quando o presidente falou que Covid-19 era gripezinha? Não! Como é? Eu xinguei e você ouviu? Pode ser, linda. Não me lembro direito, mas falo muito palavrão, como o Mito fala. É influência, a gente imita quem admira. Só que foi tipo um desabafo, exagerei, mea culpa. Não, não estou virando petralha. Fica tranquila. Eu? Eu torci pro Mandetta ficar na Saúde? Ai, juro por tudo quanto é sagrado que não. Juro pelo Olavo, tô beijando os dedinhos, escuta, ó… Mas quem inventou essa palhaçada, tua mãe? Foi, né? Tá vendo? Ela quer me fritar, meu bem. Não, por favor, não permite intromissão no nosso casamento. O Moro? Ela falou Moro também, é? Alô? Você sabe que sempre fui fã. Nunca neguei. A saída dele, como é que vou te dizer, me abalou um pouco, entende? O que não quer dizer…não. De jeito nenhum! Ei, ei, para tudo: eu ouvi o teu irmão buzinando aí que fui na passeata contra o Bozo por causa da saída do Moro. Ouvi muito bem, sim. Não, não falei Bozo, Valquíria! Falei Bolso, o Naro escapou da boca… pela injustiça da acusação desse maluco. Perdi o controle. Continuo botando Deus e o Brasil na frente de tudo, não saí do grupo de whats dos patriotas, não parei de criar os memes, nada, nada. Tá tudo igual. Só magoa safado vir dizer que eu estava em passeata de esquerdista. Como é que ele me viu lá se eu estava de máscara? Não, Valquíria, de máscara no supermercado, não na passeata, pelo amor! Já tô voltando praí. Barulho? Barulho de quê? Não, não tem ninguém gritando nada. Fascistas, não passarão? Ah, não viaja, amor. É um cara berrando num alto-falante: olha o gás no caminhão. Fui!”