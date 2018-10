Quer aprender como fazer esta delícia? Veja a receita.

(Arte: Vinícius Zumpano)

INGREDIENTES:

250 gramas de farinha de trigo

5 ovos.

250 gramas de açúcar.

250 gramas de manteiga

Meia lata de goiabada

MODO DE PREPARAR:

Na batedeira, misture o açúcar e a manteiga até alcançar uma consistência bem cremosa e amarelada.

Na mistura anterior, acrescente todas as gemas e vá misturando na batedeira uma por uma. É importante que não se despeje todas de uma única vez.

Em outro recipiente, bata as claras em neve até alcançar o ponto de suspiro.

Misture as claras batidas no primeiro recipiente e bata até formar uma consistência bem pastosa e ainda amarelada.

Peneire todo o trigo e acrescente nesse creme aos poucos. Bata até misturar bem.

Despeje uma camada bem fina da massa em uma assadeira retangular, já untada com trigo e manteiga.

Derreta a goiabada em banho maria.

A receita dá para sete camadas finas. Ao assar todas, deixe esfriar e desenforme sobre um papel manteiga. Aplique a goiabada derretida sobre a primeira camada e enrole com cuidado para não quebrar. À medida que uma camada for acabando, vá unindo com a segunda e repita o processo até completarem-se todas elas.