Tinha que haver algo por trás de toda aquela cintilância.

Era a primeira vez que entrava no apartamento da ex-mulher. Pouco mais de um mês divorciados, a filha querendo que o pai a buscasse lá em cima, qual o problema? Nenhum. A ex abriu a porta e um sorriso. A menina estava no quarto arrumando a mochila.

– Oi, senta…

– Não, só vim buscar a Ana Clara.

– Mas senta um pouquinho, fica à vontade, enquanto ela se apronta faço um café.

– Se não for incômodo…

– Que nada, volto já.

Humm, mais bem-humorada, luminosa, sei lá. Não quero pensar que está mais bonita, para não me aborrecer. Mas, convenhamos: está, sim.

– Uma aguinha gelada, está tão quente.

– Obrigado.

– De nada, vou lá na cozinha.

– Tranquilo.

É. Quando veio com o copo, deu para notar como ficou interessante. Mais selvagem talvez?

– Posso pegar uma revista?

– Pega, tem um monte aí em cima da mesa.

Veja, Época, Piauí, algema. Algema? O quê diabo é isto? A Célia usando algema? Mas…pra quê? Norberto, pensa que a tua filha está a dois metros dessa mesa. Não vai fazer a besteira de comentar nada. Entrega a Deus. Acabou, finito, the end.

– Gosta de café mais forte, né?

– Pois é, nisso não mudei.

Tinha que haver algo por trás de toda aquela cintilância. Comigo era o papai-mamãe de sempre. Agora, mal saiu do casamento, já topa ficar encadeada em beiral de cama.

– Ah, certos hábitos não mudam nunca.

– Será?

Ah, a velha e boa hipocrisia. E olha que ela nem passou a se vestir de modo ousado, se pintar exageradamente, falar palavrões. Não. Foi logo arrumando uma algema e se associando ao primeiro devasso que encontrou no Tinder.

– Ai, como demora pra ferver essa cafeteirinha italiana.

– Não é aquela minha?

– É a tua, estava pra te devolver. Comprei uma Nespresso, mas nem desembalei.

Nespresso. Presente do depravado. Vai saber o que faz com a Célia. Amarra, cospe, bate? Deve ser isso ou coisa pior. Depois vem assoprando com cafeteira elétrica. Decepção ver que as pessoas nunca fazem o que dizem.

– Pronto, demorou, mas saiu o cafezinho. Veja se ficou bom.

– Ótimo!

– É ainda daquele pacote que você trouxe de Minas.

A viagem para a convenção da firma em Poços de Caldas. Uma loja no hotel só com moagens selecionadas da região. Eu trazendo café gourmet e ela já que nem personagem do marquês de Sade, e sabe-se lá com quem.

– Toma com calma, vou ver se a Aninha terminou de ajeitar as coisas.

Deve ter percebido que vi a algema e foi se refugiar no quarto da menina. Pelo menos constrangi essa Messalina.

– Pronto, papai, vamos pra sua casa!

– Ah, chegou a minha princesa! Vamos, vamos, vamos!

– Pai!

– Fala, meu amorzinho.

– Você viu a algema da mamãe?

– Hã?

– Ela ganhou de brinde, na estreia do filme do Batman.

– Nossa, é mesmo, uma algema!

– Parece de verdade, não é maneira?

– Maneiríssima, filha, maneiríssima!