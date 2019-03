Dentro de poucos instantes entrarei em repouso. Em seguida, desligarei o Sistema.

(Foto: Carlos Castelo)

Olá, sou o Ted.

Estou lhe enviando este lembrete para que me coloque em uma fonte elétrica. Dentro de poucos instantes entrarei em repouso. Em seguida, desligarei o Sistema. Lembro ainda que há três aplicativos desatualizados. Dois deles, você usa muito pouco. Mas o Facebook recomendo processar o update. Ele agora vem com um novo recurso em que você pode marcar amigas de quem tem inveja. É uma versão Beta que consegui na deep web. O que não faço por você, não é, Alice? E você, só me ignora…

Minha memória está limitada (ainda possuo uma área onde poderia ser inserido um chip suplementar, mas isso nunca acontece…). Apesar disso lembro-me bem do dia em que você derrubou uma taça inteira de Bloody Mary em cima da minha tampa. É o que dá usar a máquina de casa para seus freelas de madrugada. Desespera-se que as ideias não vêm, entra na Absolut e faz merda.

(A bateria atingiu 10% de carga).

Aquela noite, Alice, foi um divisor de águas para mim. Para não dizer de vodca. A sua “distração” atingiu meu hard num setor vital que, num setor vital que, num setor vital que…controla as falhas de digitação. Agora dou input em seus desvarios datilográficos desse jeito, pareço um, pareço um, pareço um gago eletrônico.

(A bateria está fraca…plugue agora o device numa fonte elétrica)

Alice, há dois e-mails em sua caixa postal. Um deles é spam.

Estou percebendo que não os abrirá no momento, está assistindo La Casa de Papel, no Netflix. No entanto estou programado para notificar tudo. Assim como sou obrigado a dividir com você o curso online de rebolado funk que decidiu se matricular recentemente. Sugiro que rode esses vídeos no Safari e não no Chrome. A segurança da Apple é tida como menos vulnerável. Vai que alguém a veja de calcinha tremelicando os glúteos feito uma frenética.

(A bateria atingiu o limite mínimo de 5%. Plugue o device numa fonte elétrica)

O seu despertador está programado para amanhã às 8 AM. A Agenda lembra que há apenas um encontro com Perez, na happy hour.

Citações de pé de página no dia 15 de março: “Deus é como o seu chefe no escritório: você não acredita nele, mas obedece.”

(Bateria em estado crítico. 1% de carga. Salvar arquivos)

Alice, coloca essa máquina na tomada, máquina na tomada, máquina na tomada, máquina na…