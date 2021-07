Brevidade, o estilo mais longevo da literatura.

No finalzinho de junho lancei o livro de microcontos Cacos.

Aqui vai um aperitivo das mininarrativas presentes no livro. Se acaso gostar tem mais 96 para você ler lá.

FRANQUEZA

Entrou para um grupo de terapia em grupo. Passadas

algumas sessões, chegou um colega novo. Um rapaz

com seus 35 anos, corado e trajado como um dândi.

O terapeuta pediu que ele se apresentasse. Ele

começou:

“Oi, sou o Rômulo. Trabalho como arquiteto. Não sei

se vocês já viram dois prédios bem altos, envidraçados,

na entrada da avenida Paulista. São projetos meus.”

Uma colega tomou a palavra:

“Oi, Rômulo. Sou a Laura, professora. Seja bem-vindo ao nosso grupo. E, olha, pega esses seus dois prédios

da Paulista e enfia no teu c(*), viu?

UNIÃO

Na última enchente ficamos todos presos em casa por duas semanas. Foi o mais próximo de uma família que já chegamos.

PROMESSA

Na segunda, só deu uns goles minutos antes de se deitar. Conhaque no café. Diluído assim nem é beber. Na terça, pode-se considerar que também não ingeriu álcool: só cinco latinhas de cerveja. Na quarta, não se lembrou de tomar nada. Só que a mulher preparou massa, e massa só tem graça com vinho. Na quinta, por curiosidade, abriu a garrafa de cachaça mineira que o afilhado lhe presenteara no Natal. Três dosezinhas e pronto. Sexta é sexta, pode- se permitir mais uma vez algum destilado: foi de Fernet.

SERVIR BEM PARA SERVIR SEMPRE

Foram anos de discussões com a esposa. Após o divórcio continuaram a briga através dos causídicos. Ele considerava a pensão exorbitante, ela o descascava para os amigos em comum. Certo dia, a ex sofreu um acidente. Foi à casa de uma prima, o cachorro bravo avançou em seu rosto e decepou-lhe metade da língua.

Ao saber do ocorrido, ele foi procurar o cão; a família o despachara para a rua. Encontrou-o num beco da vila, transido de fome. Parou num açougue no caminho de casa. Meio quilo de carne de primeira, cortada na ponta da faca, foi o seu pedido. Quando o bicho foi solto na garagem do sobrado, deu-lhe nacos de filé na boca, amorosamente. Com um sorriso fixo dizia, entredentes:

– Coma, meu bichinho, coma que tu mereces pelos serviços prestados.

OBRA

O curso de escrita criativa estava tedioso. Na penúltima aula matou o professor e os colegas a machadadas. Agora tinha uma história.