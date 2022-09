“Nada se deve imputar aos dementes e aos namorados” (Machado de Assis)

O período em que morei neste endereço foi de ascensão, notadamente social. Passávamos do Sumarezinho para um bairro City. Numa elegante avenida, de casarões em estilos diversos, todos muito imponentes.

A razão de tanta abastança foi a sagacidade do meu pai em algumas operações na Bovespa. Soube aportar capital na hora apropriada e retirar no momento certo. Além do mais, estávamos em pleno Milagre Brasileiro, a economia, orquestrada pelo ministro Delfim Netto, pulsava (sabe-se lá sob qual propósito escuso), irrigando o bolso da população. Com isso, adquirimos a casa térrea, branca como um lírio, em localização tão nobre.

Havia um jardim pequeno na parte da frente, com rosas e palmeiras anãs. Nas laterais, canteiros abrigavam pés de fruta-do-sabiá, que atraiam pássaros o dia inteiro. Ao fundo foi erigido um salão de festas. Os aniversários, ceias de Natal, réveillons e outras festividades eram celebrados naquele espaço. Estava ali, em destaque, o som Gradiente quadrifônico (com caixas em forma de quadros abstratos nas cores preto e laranja) e a bateria Gope.

A classe média da época não achava que era rica como a classe A-Gargalhada. Tinha certeza. Assim como se ir à Europa a cada dois anos, ter um Galaxie 500, e algum dinheiro para gastar em supérfluos fosse sinal de que estava no topo da pirâmide, na companhia de banqueiros, grandes empresários e políticos.

Eu, um jovem tolo, pedalando uma Caloi 10 prateada, é claro que acreditava ser um golden boy, uma espécie de último Bis do pacote. Por causa de minha pose principesca acabei descolando a primeira namorada. Rosa, chamemo-la assim, morava numa alameda paralela à Afrânio Peixoto. Era um pouco mais velha do que eu, já fazia cursinho para Medicina.

Graças a ela talvez eu esteja escrevendo a crônica que o leitor digere agora. É que Rosa me mimava como se, menos do que um amante, eu fosse seu filho. Certa vez me viu lendo um livro de Cortázar e lançou a ideia de que eu deveria ser escritor.

No fundo, eu queria era continuar andando na minha bike pela USP, colecionar adesivos de marcas automobilísticas, e ter algum para comprar jeans Soft Machine.

Rosa, por seu lado, achava excitante conviver com um parceiro metido nas Letras. Para impressioná-la, por fim, escrevi um conto. Enviei-o ao concurso mensal da revista literária Escrita. O resultado foi inesperado: aos 17 anos fui publicado, em grande estilo, naquelas prestigiosas páginas culturais. Deu no que deu.

Pouco tempo após minha glória intelectual, Rosa preferiu florescer ao lado de um primeiranista de Medicina, da Santa Casa. Talvez por ter perdido, ao mesmo tempo, uma mãe e uma namorada, envelheci 10 anos em 12 meses.

A Caloi 10, os adesivos de carros, as calças Soft Machine, nem mesmo a bateria Gope, me proporcionavam mais prazer. Tornei-me um ancião precoce, metido até as orelhas em livros decadentistas de Rimbaud, Baudelaire e Lautréamont.

Há alguns dias passei defronte à nossa residência da City Butantã. Ironicamente, ela tinha virado uma URSI: Unidade de Referência à Saúde do Idoso.