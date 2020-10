Crônica de uma dependência mútua.

Bom dia, Carlos, são oito horas, você precisa tomar seu café da manhã. Há uma mensagem de Ex-Mulher na caixa de e-mails. A temperatura está amena, 24 graus Celsius, e há uma tendência de aumento progressivo até às 16 horas. Mais para o final do dia, ela começa a cair chegando nos 19 graus Celsius.

Você reprogramou o Alarme para soar às 8h30 A.M. No entanto, há um compromisso de trabalho em sua Agenda às 8h45.

Para aplicativos de Despertador, com opção de não-interferência nos controles do usuário, veja na AppStore ou no Google Play.

Faltam 15 segundos para sua torrada ficar dourada.

Notificação: Rolly Toaster, o tostador mais comprado nos EUA, está em Promoção nas lojas Havan. Clique e saiba mais.

Carlos, ligação de Chefe. Você tem a opção de: “Deixar na Espera, Ignorar, Informar que ligará mais tarde”.

Opção ‘Informar que ligará mais tarde’ escolhida.

Carlos, você acionou Tinder. O aplicativo informa que você não deu match com Morgana de Cotia, Suélen Josefa e Menina Tântrica. O cutucão em Romilda não obteve retorno.

Notificação: Penis Extended, alargue seu prazer, agora em 3 vezes de 69 no cartão.

Divisão da tela com Área de Trabalho. Você tem uma tarefa profissional a ser resolvida até às 11h30.

Lembretes: pagar contas atrasadas, pensão alimentícia, comprar tapetes sanitários da doguinha.

WhatsApp de Chefe: atende a porra do celular, Carlos. Está rolando live com o big boss e só você não entrou na sala.

Carlos, sua compra de Penis Extended, alargue seu prazer, não foi aceita. Tente outro cartão de crédito, seu limite foi atingido.

Modo Avião ativado. Até breve, Carlos.

Modo Avião desativado. Boa noite, Carlos.

Você tem nove recados de Ex-Mulher na caixa de mensagens.

Carlos, sua bateria está com 10% de carga.

Sua compra de Penis Extended, alargue seu prazer, não foi aceita. Tente pagamento com boleto.

Notificação: se interessou por Penis Extended? Conheça a linha de pomadas de retardamento Tiger Palm, frete grátis para pedidos acima de R$ 200. Saiba mais clicando aqui.

WhatsApp de Chefe: Carlos, o big boss quer te ver amanhã ASAP na sala dele. Boa sorte, irmão.

Carlos, sua bateria está com 2% de carga. A temperatura chegou à mínima do dia: 19 graus. Previsão de chuvas para amanhã e depois. Posso setar o Despertador para às oito horas da manhã novamente?

Carlos, sua bateria está com menos de 1% de carga. Coloque o device – agora – numa tomada elétrica. Tela entrando no modo ‘luminosidade mínima’.

Notificação: se interessou por Penis Exten…