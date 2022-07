Conheça o período mais determinante do império brasílico.

O período mais determinante do império brasílico começou com Caio Getulius Vargas. Nascido na região fronteiriça de Riograndum trouxe inúmeros benefícios ao povo, como a carteira de desemprego e as férias remuneradas com pão e circo. Apesar de tais conquistas, Brasilis viveu momentos de violência durante a era Caio Getulius.

Como desejava a anexação de outros reinos, o imperador terminou provocando uma guerra civil. Pressionado até por seguidores fiéis, se suicidou ingerindo um balde de chimarrão.

Após sua morte subiu ao trono Juscelinus. Visionário, tinha como meta construir uma nova capital. Com a alocação de dezenas de milhares de escravos ao centro do império, erigiu, em tempo recorde, a chamada Foederati Regionis. A nova localidade, porém, acabou por foederati as outras cidades-estado, inflacionando os preços a níveis nunca vistos. Num enigmático acidente de biga perdeu a vida aos 73 anos.

Por aclamação popular, o orador Janius logo chegou ao poder. Opondo-se aos métodos de seu antecessor governou de modo despretensioso. Até porque o getulium, a moeda brasílica, estava valendo nove vezes menos que o dinheiro da Venezuália. Em vez de levantar uma capital, Janius incentivou a briga de galo como esporte nacional. O Maracananium abrigava, aos fins de semana, duelos sangrentos entre penosos. Dado a libações alcoólicas intermináveis, durante um discurso numa taverna, Janius declarou que renunciaria. Houve um mal-entendido e o imperador foi mandado ao desterro. Na verdade, estava querendo apenas dizer que renunciava a pagar a conta.

Em seguida, Gulartis foi nomeado imperador. Logo no início de seu reinado, deixou claro que governaria para o povo. Não demorou para que uma junta militar, comandada pelo general Garrasgazua o destronasse. As forças militares permaneceram por décadas no poder.

Um triunvirato, na sequência, assumiu o trono: Ribamarius, Demellus, Itamarius. Foi o momento de maior crise econômica de Brasilis. Ribamarius chegou a convocar fiscais do povo (populus scriptor tributum) para controlar os preços, Demellus congelou a poupança e Itamarius recolocou um antigo veículo popular em produção: o Fuscum.

A situação só melhorou no período Cardosias. Para que isso ocorresse, no entanto, Brasilis vendeu a maior parte de suas empresas públicas a outros reinos por valores baixíssimos.

Com o país sucateado, Inacius foi coroado. Permaneceu um longo período no trono. Terminou investigado, e preso, por suposta corrupção sendo sucedido pela imperatriz Rousseffa. Acusada de mascarar o orçamento público, num episódio batizado de Pedalorum, Rousseffa foi banida da política.

O próximo Vargas, Michelias Temerosus, se manteve por apenas dois anos no trono. Durante esse tempo, governou Brasilis através de cartas em que abundavam mesóclises.

Veio, por fim, Bolsonarus. Em seu governo, Brasilis foi soterrada pelo vulcão Bolsominum. Hoje, só existe nos livros de História e na memória dos reacionários de plantão.