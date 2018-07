Muitos devem conhecer um experimento científico cujo nome é Gato de Schrödinger. Explicando o fenômeno muito singelamente seria algo assim:

O físico Erwin Schrödinger colocou o seu gato preso dentro de uma caixa sem transparências, junto a um frasco de veneno e um contador Geiger ligados por relés, e um martelo. O contador Geiger seria acionado ou não. Se fosse, transmitiria movimento através dos relés; o martelo bateria no frasco de veneno quebrando-o e o gato morreria. Mas se o contador não acionasse, o martelo não quebraria o frasco e o gato permaneceria vivo. Se não podemos identificar o status do corpo do gato, dizemos que o corpo dele está em todos os estados. Não poderíamos afirmar, por exemplo, que o gato não está em estado nenhum, já que foi colocado dentro da caixa e sabemos que ele está lá.

Schrödinger, todo mundo sabe, ganhou o Nobel de Física de 1933. Mas e o gato dele? A essa altura já virou pó, mas naturalmente não viveu apenas para tomar parte de um evento científico.

A questão sempre me intrigou. E, depois de anos de pesquisas, lançarei em breve a biografia do gato de Schrödinger. Adianto nesta crônica alguns aspectos da vida dele, a começar do seu verdadeiro nome.

O gato Henerik, uma cruza de angorá com vira-lata, nasceu em Dusseldorf em 1932. Quando fez parte dos experimentos de Schrödinger estava com três anos de idade. Granjeava um grande sucesso em toda a Alemanha por essa época.

Sucede que seu dono era extremamente distraído, como todos os físicos, e uma noite deixou-o para fora de casa. Uma família de judeus o encontrou faminto, vagando pelo bairro e o adotou. Naquele ano o Tribunal de Nuremberg cassou a cidadania alemã aos judeus e proibiu o casamento deles com os ditos arianos. A família de Henerik foi para o campo de concentração e ele novamente teve que se virar nos trinta pelas ruas de Dusseldorf.

Deprimido, saiu viajando a pé pelo país. E, depois de dez anos de perambulação, chegou a Dresden em 1945. No dia seguinte a seu estabelecimento na cidade houve o maior bombardeio aéreo da II Guerra Mundial que matou mais de 50 mil pessoas.

Como se abrigara num dos matadouros de Dresden – um dos pouquíssimos locais não dizimados pelo ataque – Henerik sobreviveu ao lado de soldados norte-americanos aprisionados ali, entre eles o escritor Kurt Vonnegut Jr.

O soldado-autor terminou por adotar Henerik passando a chamá-lo de Billy.

Após a Grande Guerra, Billy foi para os Estados Unidos na companhia de Vonnegut. Depois de participar de dezenas de entrevistas com o artista, Billy travou amizade com Walt Disney. Durante um dos encontros comenta-se que o pai de Mickey teve a ideia de escrever o roteiro de um filme inspirado no bichano germânico: Os Aristogatas.

Por causa disso, o gato de Schrödinger acabou sendo convidado a participar de uma série de curta-metragens em Hollywood. Lamentavelmente, atuando num deles, terminou vindo a falecer após entrar numa briga com Lassie e Rin Tin Tin.

Em sua última morada em Beverly Hills só restou o epitáfio: aqui jaz Henerik “Billy”, aquele que morreu mas continua vivo na memória de todos.”