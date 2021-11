Os versos do célebre “poéte, traduttore e filologo romanico”.

Garlo Umbuzére nasceu em Teresina, no Piauí, em 1960, de uma família italiana de vendedores de umbu. Após anos de muito esforço comercializando os frutos pelas ruas numa carroça, a família conseguiu mandá-lo para estudar na Itália. Formou-se em Ciências Atuariais, com doutorado em Filologia Românica, pela Scuola Superiore di Valsolda, na Lombardia. Curiosamente, nunca conseguiu exercer a profissão. Tornou-se poeta e tradutor ao vir residir no bairro do Bixiga, em São Paulo, nos anos 1980. Seu estilo pode ser definido em três fases: decadentista, arruinadista e derrotista.

NEUMOTORACHI

Di Emanuel Bandiera

Febbre, emopittisi, dispnea i suore di notte.

A vitta intera chi pudia ter sido i chi no foi.

Dosse, dosse, dosse.

Mandô chiamare u dottore:

— Digue dreinta i tre.

— Dreinta i tre.… dreinta i tre… dreinta i tre…

— Rispira.

……………………………………………………………………….

— O signore tá con una escavaçó nu purmó sinistro i u altro tá infirtrattto.

— Entó, dotttore, nó è possíver tentare u neumotorachi?

— No.

L’ única cosa a fazê è tocá una tarantella.

O CULO, CHI PÂNDEGO

Du Garlo Drummó

O culo, che pândego

stá sempre a sorrire, nunca è drágico

No s’importa u chi vá

na frende du gorpo. O culo si basta

inziste argo mai? Tarveis us peittigno

ma che – diche o culo – questi ragazzi

priciza ainda de molto studi

O culo son duas luna giêmia

num roto ribolare. E pur si muove

na gadenza mimosi, nu miracolo

di ser dois culo en uno, pienamente

O culo si adiverti

pur cuonta bropia. I ama.

nus biliche si aggita. Montagni

si avoluma-si, déschim. Onda bateno

num Boqueiró sin fine.

Lá vai o culo a sorrire. Vá felice, ê?

na carizia de ser i balançare

S’feras armoniosi inzima u caos.

O culo è o culo,

Recula

SONETTO DALLA NONNA

Vinici di Morae

Di tutto, a mia nonna serè adento

Antezi, i con tar zelo, i sembre, i danto

Che mesimi inzima d’il maggiore inganto

Della si inganti mai mio bensamenti.

Voglio vivi-la en tutti vani momenti

I in lovore ei di ispagliari mio ganto

I rire mio rizzo i derramari mio pianto

Al suo pesare o suo gontentamenti.

I cosi, quando mai tardi mi cerca

Chi sabe la morte, angostia di chi vivi

Chi sabe la solidó, fini di chi ama

Io possa mi parlare di la nonna (che io degno):

Che no seje immortale, visto che è vecchia

Ma che figue dranquilla inguando muore.

ERRO DI PORTUGUESE

Pur Osval D’ Andrada

Guando us portoguese chegaro

Dibaxo d’una bruta giuva

Vistiro us indio tutto

Per dio!

Fosse giorno di sole

Us indio tigna gomido

Tutto us portoguese

GONGRETISMI

Pur Garlo Umbuzére

Studô tudo us verso

dus’ermô Campo i d’otros artisti

tigna aguelo sogno na vita:

ser poéte gongretisti

Ma guando agabô di studá

si agabô giunto u cemento

cosa fá agora, ê? – disgrazia!

Chi disperdizio di talento