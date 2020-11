Teria sido apenas um pesadelo kafkiano?

Numa manhã, ao despertar de sonhos febris, Greguinaldo deu por si na cama transformado num oficial da SS. Estava deitado sobre o dorso. Seu uniforme tão bem-passado que parecia revestido de metal. Ao levantar a cabeça divisou a faixa sobre o ventre. Ao lado, as medalhas de cruz maltina e as conquistadas por bravura no campo de batalha.

“O que me aconteceu?” – pensou. Não era um sonho. O quarto de sua casa, bastante acanhado, estava ali, como de costume, entre as quatro paredes que lhe eram tão familiares.

Por cima da mesa, onde estava deitado, desembrulhada e em completa desordem, uma série de amostras de roupas: uma jaqueta preta com suas divisas, camisas branquíssimas, calças de culote, uma bota de montaria e o chicote.

Na cômoda, reluzia uma pistola Luger, com abafador de ruído na ponta do cano, e uma cartucheira de balas prateadas.

Levantou-se, mirou-se no espelho e não acreditou no que viu. Como ele, até a poucas horas atrás, um motorista de Uber, podia ter se transmutado “naquilo”?

Tudo bem, era reacionário, tinha posições políticas de extrema-direita e, durante as últimas eleições, brigara com os familiares a ponto de cortarem relações. Contudo, envergar aquela farda e ter uma pistola a seu lado era algo inimaginável.

Abriu a cortina e, para aumentar seu pasmo, reparou que na calçada não estava estacionado seu Fiat Uno branco, mas um Mercedes-Benz, 1941, preto. Era um modelo exclusivíssimo. Tinha bandeirinhas nas laterais, ornadas por águias, um veículo daqueles usado apenas por líderes do naipe de Himmler, Speer, Goebels e o Führer.

Greguinaldo decidiu tomar seu desjejum, quem sabe não o ajudaria a sair daquele transe matinal? Qual não foi sua surpresa ao ver a mulher e a filhinha vestidas com trajes tipicamente germânicos: cabelos com flores campestres presas ao coque, camisas bufantes apertadas por uma jaqueta justa, saias pespontadas. Ao notá-lo, a esposa anunciou que havia salsichas com chucrute para o café:

– Guten Morgen! Ich habe Würstchen mit Sauerkraut zum Frühstück gekocht.

Estavam falando alemão com ele, mas como assim? Eram todos brasileiros naquela casa…

Protestou, dizendo que era um absurdo, mas o que saiu de sua garganta foi que adorava salsichas logo cedinho – na língua de Goethe.

– Wunderbar! Ich esse sehr gern Würstchen zum Frühstück!

Ao ver que não havia remédio, decidiu remediar. Comeu as frankfurter com calma, o café sorveu em silêncio. Em seguida levantou-se, despediu-se dos familiares e saiu.

Na calçada respirou fundo e pensou: sim, talvez fosse melhor aceitar a nova natureza. Se até a filha virara “aquilo”, por que não ele?

Antes de entrar na reluzente Mercedes 1941, chicoteou o mendigo que dormia em frente à sua casa.