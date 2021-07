Em busca de uma crônica plausível.

Mamede era professor primário numa escola pública e milionário. Mesmo assim preferia deixar guardada sua fortuna, vivendo apenas do salário – além do auxílio emergencial.

Este era o primeiro parágrafo da crônica que tentei escrever. Aparentemente, a premissa não funcionou. Sem contar a questão da verossimilhança. Um professor primário, da rede pública de Educação, só seria rico se ganhasse a Mega-Sena. E, em sendo contemplado, não daria aulas.

Pensei então em contar a travessia de Mamede de outra maneira. Ele seria frentista de um posto de beira de estrada, para disfarçar a fortuna que juntara como criminoso. Mamede nem se chamaria Mamede, usaria um nome falso: Sued.

Logo desisti de narrar desta forma. Não seria real chamar um frentista de posto de Sued. E eu não conseguia pensar em outro nome.

Voltei a lhe dar o nome de Mamede. Mamede Sued. Ele seria um milionário excêntrico, que optara por ser mestre, para poder vivenciar o mundo em todos seus matizes. Coisa que não é possível para quem tem muito dinheiro. Talvez visitando países miseráveis mundo afora, mas não o seu próprio país miserável.

Na minha crônica, Mamede vai dar aulas numa favela. Na segunda semana passa um pito no aluno Candinho “Cano Quente” por ele vender bagulho aos colegas no recreio. Ao sair da sala é surrado por um bando de traficantes do pedaço. Os ferimentos infligidos ao professor são graves. Mamede Sued falece num hospital do SUS.

Mais uma tentativa de texto fracassada. Uma história, mesmo sendo uma crônica ligeira, não pode terminar assim, de modo tão abrupto e precoce.

Resolvi mudar radicalmente meu plot. O personagem passa a se chamar Sued Mamede. É aluno de uma modesta escola pública, só conseguindo concluir até o segundo grau. Um dia, já adulto, filia-se a um partido político.

O candidato que ele apoia ganha as eleições. Sued Mamede é nomeado funcionário do Ministério da Saúde, em Brasília. Como o político nota que ele é de confiança, o nomeia diretor de área. E Sued Mamede começa a mediar importantes negociações na área de logística.

Numa dessas tratativas com uma empresa multinacional, consegue aumentar em um dólar o valor de cada vacina contra covid-19. São milhões de doses. O político e seus asseclas ficam bilionários. Sued Mamede recebe sua parte, em dinheiro, torna-se milionário e constrói uma rede de farmácias e outra de faculdades.

Pronto. Finalmente consegui escrever uma crônica verossímil.