Sugestões simples para aproveitar o momento do sufrágio.

Votar é preciso, sempre.

O momento do sufrágio, contudo, além de universal, é tedioso.

Precisamos sair de casa em plena pandemia, trombar em eleitores com máscaras no queixo, descobrir a sala, entrar numa fila, esperar pela checagem dos documentos, aguardar o mesário zerar a urna eletrônica. Tudo para escolher alguém que promete e geralmente descumpre. A saída é achar alguma diversão durante o processo.

1. Cantar uma do Roberto, com voz de Ney Matogrosso, enquanto escolhe o candidato na urna.

2. Levar um pratinho de tremoços e ir bicando com uma cervejinha álcool free.

3. Cortar as unhas dos pés.

4. Fazer moonwalk em frente aos mesários.

5. Tirar uma selfie abraçado com o presidente da mesa.

6. Se um candidato aparecer na seção gritar: “pega, ladrão!”

7. Levar uma garrafa térmica com chá de boldo e oferecer em copinhos plásticos aos eleitores.

8. Oferecer-se para ler a mão dos vizinhos de fila.

9. Vender máscaras.

10. Fazer um discurso contra uma eleição em plena pandemia.

11. Fazer um discurso a favor de uma eleição em plena pandemia.

12. Berrar, imitando a voz de um feirante: “olha a cloroquina! É duas pelo preço de uma!”

13. Na sua vez de sufragar, perguntar ao mesário: “é aqui que vota no Trump?”

14. Entrar na urna e, sair na sequência, aos urros de “não é cédula, eu quero a minha cédula!”

15. Apertar o botão da urna eletrônica com o nariz e comentar em voz alta: “mira, mamita, sin las manos”.

16. Levar uma cacatua num ombro e uma arara no outro.

17. Pintar-se inteiro de roxo e ir cumprir seu dever patriótico.

18. Emitir flatos e culpar os que estão ao lado.

19. Comparecer à seção eleitoral vestido de Capitão Patriota.

20. Tirar um pandeiro da mochila e fazer uma trilha sonora bem brasileira do evento cívico.

21. Imitar canto de pássaros silvestres.

22. Assobiar “Singin’ in the rain” e puxar um mesário para dançar.

23. Algemar-se na mesa da urna cantando: “daqui não saio, daqui ninguém me tira”.

24. Ao ser convocado para votar, simular uma síncope.

25. Levar um ventilador portátil.

26. De dentro da urna dizer: “e agora? Preciso fazer o número dois!”

27. Declarar: “testei positivo pro covid, alguém sabe se fico aqui nesta fila?”

28. Cada vez que a urna eletrônica emitir o som de voto finalizado, falar com voz robótica: “game over”.

29. Chupar uma manga.

30. Trazer vassoura, rodo, balde, panos de chão e faxinar a seção eleitoral.