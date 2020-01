O que mudará a partir de 2021?

2020 2021

Pacifismo Belicismo

Contemplação Desempenho

Coringa Ás

Deus Deus-saúde

Multidão Multitarefas

Wireless Phones Worldwide drones

Farinha integral Integralismo

Coquetel molotov Porto Tônica

Estados Unidos China, Rússia, Coreia do Norte, Irã

Séries de TV Séries para bebês

Internet das coisas Internet das coisas pagas

Jorge Jesus Jesus

Democracia Fake News

Bruce Banner Steve Bannon

Meditação Malhação

Cultura Ditadura

Rage against the machine Rage against everything

Nova York Tiro

Ensino universitário Ensino em domicílio

Patrimônio histórico Patrimônio pessoal

Maconha Antidepressivos

Infarto Infarto da alma

Cerveja Cerveja

Danilo Gentili Ricky Gervais

Humor Rancor