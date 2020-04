Uma lista de atitudes desaconselháveis durante uma pandemia.

1. Não substituir os cafezinhos do dia a dia por Rivotril.

2. Se morar em apartamento com menos de 15 metros quadrados, não aquecer peixe no microondas.

3. Se o seu gato não suportar a clausura social e atirar-se pela janela do apartamento, não usar o mesmo meio para chegar ao térreo; prefira a escada de emergência para recolher os despojos.

4. Se for músico ou cantor não fazer performances na janela de sua residência, após a meia-noite.

5. Não beber mais do que o equivalente a quatro dry-martinis antes de recolher-se. É o suficiente para pegar no sono. É sempre bom reiterar que embriagar-se com Licor de Ovos pode causar hipotermia, confusão mental e posterior falência múltipla de órgãos.

6. Se o seu cãozinho insistir em passear, e não for possível convencê-lo a permanecer isolado, não entrar na conversa. Entregar ao animal seu Bilhete Único e dizer para ele ir para onde quiser.

7. Não tentar se exercitar em beirais de edifícios, especialmente se morar acima do 19º andar.

8. Se for fazer uma live procurar isolar-se de crianças e animais de estimação. E lembre-se: trancar-se num armário não é a melhor opção ao falar com outras pessoas via Zoom.

9. Ainda sobre lives. Nunca permitir que uma pessoa lave banheiros, em segundo plano, durante a sua conversa, em especial se for uma reunião de trabalho.

10. Ao tomar seu banho de sol matinal, antes de mais nada conferir se seu apartamento realmente possui uma varanda.

11. Não colocar mais medo em seu medo. Evitar a leitura de obras como A Máscara da Morte Rubra (Edgar Allan Poe), A Peste (Albert Camus) e todo e qualquer texto de Paulo Coelho. Fugir de séries do tipo Pandemia, Chernobyl ou a cinebiografia de Donald Trump.

12. Se tiver filhos com menos de sete anos, procurar manter-se no eixo durante as aulas online da escolinha. Socar a mesa na hora dos problemas aritméticos ou bufar diante de hesitações da criança são desaconselháveis. Queixas à professora sobre a não-aplicação de descontos na mensalidade não devem ser feitas diante da turminha, mas diretamente à Secretaria escolar.

13. Nunca consultar o saldo bancário no aplicativo do banco antes de dormir.

14. Mentalizar que não está trancafiado em casa, por tempo indeterminado, com esposa, filhos, sogra, genro, nora, cunhados, concunhados e pets.

15. Se, num determinado momento, for inevitável abrir a porta de casa e correr loucamente pela rua, não sair sem checar se está nu(a).

16. Em caso de parente sonâmbulo, aferrolhar as pernas do mesmo ao pé da cama para evitar evasões indesejadas da residência.

17. Se for escritor, não entre na zona de conforto. Como o achatamento da curva está previsto para 2022, é melhor replanejar a dimensão daquele seu romance pós-moderno de 200 para três tomos de 800 páginas cada.

18. Se casou-se recentemente, e já teve que entrar em quarentena com a cara-metade, tente não se separar. Mas é razoável verificar se o cartório de seu bairro faz divórcios online.

19. Não é de bom-tom estocar papel higiênico em quantidades astronômicas. Mas se já comprou, use os rolos de modo criativo: monte uma exposição de arte conceitual e compartilhe nas redes sociais. Ou faça artesanato.

20. Não adoecer.