A saga do menino bruxo Harry Potter encantou o mundo infanto-juvenil, bem como o dos adultos. Os livros da escritora inglesa J.K. Rowling tornaram-se “best sellers”, deixando, com os filmes da série, inúmeros fãs por todo o planeta. Tal qual o sucesso de alguns contos de fada que atravessaram séculos, passando da transmissão oral entre adultos na Idade Média para a prensa de livros voltados ao público infantil pelas mãos dos irmãos Grimm, Charles Perrout, Andersen e outros, e chegando ao cinema nas versões de Walt Disney, isso tem uma razão. Essas obras nos falam de nós mesmos. Dizem de conflitos, medos e sonhos que fazem parte das fantasias de crianças e adultos em determinada cultura e tempo histórico. Do medo de ser abandonado pelos pais em “João e Maria”, ou de se aventurar ao risco de ser comida pelo lobo mau – será que tem algum conteúdo erótico nesta fábula? – em “Chapeuzinho Vermelho”, eles tratam de temas universais como, por exemplo, o conflito de gerações, o mistério da vida e da morte, o sentimento de ser diferente dos outros e sofrer com olhares preconceituosos –quem não lembra do “Patinho Feio”?-, e como aparecem em nossa vida cotidiana. Seu sucesso se deve ao fato de oferecerem através da narrativa coletiva elementos simbólicos que ajudam na elaboração de tais conflitos inconscientes.

Em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, primeiro livro e filme da série, encontramos um menino órfão na casa dos tios e do primo. As imagens do filme que apresentam Harry dormindo num armário embaixo da escada contrastam com a de seu primo, um garoto obeso, que recebe todos os mimos de seus pais e ainda fica a reclamar de que lhe falta um presente na pilha de muitos que recebera por seu aniversário. O menino bruxo amarga comentários maldosos desta família por ser diferente, filho de bruxos. O convite para participar da Escola de Magia e a presença do grandalhão e afetuoso Hagrid, que o defende dos tios e da tirania do primo, iniciam o antidoto ao desamparo que passou a viver com a perda dos pais. A relação fraterna que desenvolve com os amigos Ron e Hermione na escola fornecem o apoio para as aventuras que sucederão buscando dar conta dos perigos da vida. Dentro deste roteiro diversas questões vão aparecendo, como o enigma da perda dos pais e o fato de ser “o escolhido” para combater o vilão responsável pela morte deles e que ameaça a continuidade dos valores éticos transmitidos na escola que o acolheu.

São muitos os conflitos de que está composta a infância contidos neste sumário roteiro. O enigma da morte, do desejo dos pais, do medo de perdê-los e ficar só, desamparado e desprotegido num mundo cheio de perigos, o sentimento da rejeição por apresentar alguma diferença em relação à norma vigente, fazem parte de outros presentes na série. Entre eles encontramos duas posições da infância atual que, penso, merecem uma atenção especial. A criança que se torna o pequeno rei da casa -nenhuma relação com “O Pequeno Príncipe”-, aquela que não suporta que nada lhe falte, preenchendo todas lacunas com objetos e comida, até que se torne o tirano dos pais e, posteriormente, dos professores, contrastando com os pequenos sujeitos marcados pelo abandono, negligência dos cuidados parentais e maus tratos. O que leva a infância para esta bipolaridade? A demanda de que as crianças fiquem quietas nas escolas, ainda que às custas da medicalização da infância, não seria uma resposta à posição em que os pais estão se colocando frente aos filhos?

A negligência, o abandono e os maus tratos têm fortes razões sociais. No entanto, a miséria econômica, a dependência do álcool e de outras substâncias psicoativas por parte dos pais, o tempo excessivo dispendido para o trabalho, incluindo ai o deslocamento, a terceirização dos cuidados às crianças em casa ou na pré-escola, a pressa da vida cotidiana e a pressão da produtividade que leva ao achatamento do tempo no presente imediato, isso tudo não explica o fenômeno se não pensamos na repercussão que ele causa nos pais, responsáveis pelo cuidado dos filhos.

Uma criança desejada hoje por seus pais representa a possibilidade imaginária da realização pessoal do casal e de cada um dos genitores. Realização que leva em conta seus ideais de vida, seus valores éticos e morais, mas principalmente aquilo que queriam ter sido e não foram. Ou seja, que os filhos possam ser uma continuidade melhorada de seus pais. Agora, o que significa esse melhor? Bom, isso depende da experiência de vida de cada um e suas formas singulares de representação consciente e inconsciente dentro de um contexto social. Até um certo tempo, o filho pode encarnar esse ideal para seus pais. Porém, à medida que vai crescendo, vai construindo sua autonomia e lugar de desejo que o diferencia de seus cuidadores. Chega o conflito de gerações tão comum na adolescência.

Será que o ritmo de vida atual, que reforça a terceirização da educação, aliado à imagem ideal de bons pais –que não podem falhar com seus filhos- apontada e bombardeada incessantemente por um conceito “psicologizante” veiculado em gabinetes médicos e psicológicos, nas escolas e na mídia, não colocaria os pais de hoje em dívida com seus filhos? Sim, os pais estão sempre muito aquém do ideal, até porque o ideal é da ordem do impossível. É fora da condição humana a sua realização. Todos estamos em falta. E os pais em falta com seus filhos. Se esta hipótese for verdadeira, estamos diante de uma inversão importante da dívida simbólica pela vida que seria dos filhos para com os pais. E isso tem consequências.

Sua majestade o bebê pode ficar na posição de rei mais tempo do que previsto. Os pais se tornam servos. O rei vira tirano. O tirano carrega do súdito as duas faces da moeda, o amor e o ódio. Ora se pagam todos os impostos extorsivos que o rei exige sem faltas, vide o quarto de nossas crianças repletos de objetos que em pouco tempo de uso já são esquecidos e a obesidade infantil como preocupação de saúde pública, ora o ódio substitui o amor servil e a agressividade mostra sua cara nos maus tratos e violência doméstica. Sendo que a face do ódio não depende da falta de dinheiro, ela é democrática. Está presente em todas classe sociais, ainda que a miséria seja um elemento facilitador maior.

Que respostas a sociedade tem dado às consequências advindas desta posição parental diante da infância? Durante muito tempo tem se dito exaustivamente que pais devem aprender a dizer não para os filhos, que devem dar limites. É verdade, isso é importante. A falta do limite simbólico frente à lei e seus representantes tem levado professores ao enfrentamento real com seus alunos. Notícia de professor agredido em sala de aula não tem faltado nos jornais. Parece que a resposta tem sido esta: se no simbólico não funcionou, então que a lei se imponha de outra maneira! Será que a onda de criar diagnósticos para cada sintoma que uma criança apresenta, ainda que este “sintoma” seja uma característica própria da infância, e silenciar a inquietude, a curiosidade, a inventividade de certas traquinagens com o uso abusivo de psicofármacos não tem sido a saída encontrada para o problema? Não se pode mais usar a vara de marmelo, a violência física contra crianças de fato é uma covardia, mas será que o uso indiscriminado de alguns medicamentos para disciplinar o corpo e o espírito não se tornou um substituto sutil, porque moderno, da mal falada varinha?

Se queremos refletir sobre o desenvolvimento infantil e a posição da infância na contemporaneidade precisamos levar em conta que o sintoma da criança é a resposta que ela tenta dar ao enigma do desejo dos adultos: que queres de mim?