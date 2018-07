Assim como a Virada Cultural trará várias oportunidades de lazer para os moradores da capital, em São Paulo e Itu também serão realizadas atividades do mundo pet que prometem agitar o fim de semana de quem gosta de animais de estimação.

MANIFESTAÇÃO

Amanhã será realizado um importante encontro para quem luta pela causa dos animais: o Pedágio Nacional Crueldade Nunca Mais. Essa é a chance para que os defensores e amantes dos bichos colaborem para combater a impunidade de práticas de crimes contra os bichos, já que os manifestantes terão a oportunidade de coletar assinaturas para reforçar o pedido de alteração da atual legislação, que é muito branda em relação aos maus-tratos.

Crédito: Divulgação

Segundo os organizadores do evento, que fazem parte do movimento Crueldade Nunca Mais (http://www.crueldadenuncamais.com.br), o encontro deve acontecer em mais de 50 cidades ao mesmo tempo. Em São Paulo, o evento será realizado às 10 horas, em frente ao Masp (Avenida Paulista 1.578).

A última manifestação do Crueldade Nunca Mais, que ocorreu no dia 22 de janeiro, contou com a participação de protetores de mais de 200 municípios brasileiros, simultaneamente, e com moradores de cidades de outros países, como San Diego (EUA), Nova York (EUA), Miami (EUA) e Londres (Inglaterra). A estimativa é que mais de 100 mil pessoas participaram do movimento.

LAZER PARA OS AMANTES DE GATOS

Sábado e domingo também terão momentos de lazer para quem curte animais. Um deles é a Exposição Internacional de Gatos de Raça, que se realizará na Sociedade Hispano Brasileira, em São Paulo, e contará com mais de 60 expositores. Este será o segundo evento da agenda anual do Clube Brasileiro do Gato (CBG), que promove quatro exposições por ano, com a finalidade de divulgar e promover a gatofilia no Brasil.

Crédito: Divulgação

São esperados mais de 200 bichanos, inscritos em diferentes categorias, que concorrerão em mais de 20 premiações. Para ajudar nessa tarefa de escolher os melhores de cada raça, a exposição contará com juízes da Rússia, Bélgica e Argentina. O encontro será patrocinado pela PremieR pet, fabricante de alimentos Super Premium para felinos.

Segundo Gerson Alves, presidente do CBG, o objetivo do evento é mostrar para os brasileiros as vantagens de ter um gato de raça como pet, evidenciando os diferentes temperamentos e características. “Entre as principais atrações são aguardados animais exóticos, gigantes, de origens diversas e, ainda, os inéditos no Brasil, como o Seychellois, que será apresentado por criadores argentinos”, afirma.

Segundo Madalena Spinazzola, gerente de Planejamento Estratégico & Marketing Corporativo da PremieR pet, o evento coloca o Brasil em posição de destaque, tanto pela seriedade na organização quanto pela qualidade de participantes, expositores e juízes.

O fato é que o número de pessoas que têm gatos cresce a cada ano, já que o brasileiro busca cada vez mais os felinos como companhia. O Brasil tem hoje mais de 18 milhões de gatos, população que cresce a taxas mais aceleradas que a dos cães (que hoje são a maior população de pets, com aproximadamente 34 milhões de indivíduos).

PARA OS “CACHORREIROS”

Agora, se você gosta de cães e competições, não pode perder a final do Campeonato Brasileiro de Agility, um esporte praticado por duplas (cão e seu condutor) e inspirado incialmente no hipismo. No Agility, os cães precisam transpor diferentes obstáculos, buscando melhor agilidade, inteligência, obediência e fortalecimento do relacionamento entre os dois competidores.

Crédito: Divulgação

Há poucos anos, o esporte caiu nas graças dos donos de cães e tem se tornado cada vez mais popular. “Além de competitivo, traz benefícios ligados à saúde e ao comportamento dos animais, tornando-se também uma boa oportunidade para incentivar humanos sedentários à prática esportiva ao ar livre e em ótima companhia”, explica o adestrador Alexandre Zanetti. Uma das regras que mais encantam nesta modalidade é não poder tocar no animal nem prendê-lo por guias e coleiras durante o percurso, dessa forma é possível notar o entrosamento que existe entre o dono e seu cão.

A competição será realizada nos dias 5 e 6 de maio, em Itu (SP), e contará com uma grande estrutura, como praça de alimentação, brinquedos infláveis e monitores para crianças e uma feira de doação de cães, promovida pela Associação de Socorro e Proteção dos Animais de Itu. A expectativa é reunir 5 mil visitantes e 140 duplas para os jogos. Os vencedores do campeonato se classificam para disputar o Mundial de Agility deste ano.

Vale lembrar que o campeonato é aberto ao público em geral, inclusive para os cães, desde que estejam com guia e coleira, e conta ainda com entrada e estacionamento gratuitos. “O que pedimos é 1 kg de alimento não perecível em favor do Asilo São Vicente de Paula”, sugere Aldo Macellaro Jr., proprietário do Clube de Cãompo, que sedia as finais do evento pelo terceiro ano consecutivo.

Uma parceria entre o Clube de Cãompo e a MSD Laboratório e Castelinho Pet Shop possibilitou presentear os 400 primeiros cães que forem prestigiar a final do Campeonato de Agility com a coleira Scalibor, que trata e previne pulgas, carrapatos e repele a mosca palha, que é transmissora da leishmaniose.

SERVIÇO:

PEDÁGIO NACIONAL CRUELDADE NUNCA MAIS

Data: 5 de maio de 2012

Horário: a partir das 10 horas

Local: Masp – Avenida Paulista, 1.578 – São Paulo/SP

Gratuito

Mais informações: www.crueldadenuncamais.com.br

134.ª E 135.ª EXPOSIÇÕES INTERNACIONAIS DE GATOS DE RAÇA DO CBG

Data: 5 e 6 de maio de 2012

Horário: das 10 às 17 horas

Local: Sociedade Hispano Brasileira – Rua Ouvidor Portugal, 541- Ipiranga – São Paulo/SP

Entrada gratuita para visitantes

Inscrições para expositores e mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AGILITY

Data: 5 e 6 de maio de 2012

Horário: das 9 às 17 horas

Local: Hotel Fazenda para Cães Clube de Cãompo

Rodovia SP 300 (Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), km 94,5 – Itu/SP.

Entrada e estacionamento gratuitos

Reservas e outras informações:

Clube de Cãompo – Hotel Fazenda para cães

www.clubedecaompo.com.br

Tel.: (11) 4024-6998 – 4024-6914